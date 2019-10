'Vroeger was je trots om boer te zijn, nu krijg je de schuld van alles'

Tijdens de landelijke actiedag protesteren duizenden boeren tegen het Duitse landbouwbeleid. Dat kent nieuwe regels voor mestuitstoot en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Geïnspireerd

De Duitse boeren zijn geïnspireerd geraakt door de Nederlandse acties. 'En wij hebben ook een gemeenschappelijkheid', zegt Kees Vermue. Hij boert al 40 jaar bij onze oosterburen.

'Wij voelen ons in Duitsland in een slecht daglicht staan. Er is geen respect meer. We krijgen alles op ons bordje.'

Nieuw trend

De Nederlandse familie Vermue heeft hun bedrijf in Bunderneuland, vlak over de grens bij Bad Nieuweschans. Vermue ziet een trend in heel Europa: 'Vroeger was je trots als veehouder of akkerbouwer, nu krijg je de schuld van alles.'

