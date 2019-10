Verhuurder appartementen stopt met opbieden na storm van kritiek

Arpaci verhuurt vijftig nieuwe appartementen aan de Damsport in het zuiden van Stad. Het zijn woningen in de vrije sector, met een huurprijs vanaf 720 euro per maand. Die worden verhuurd volgens het principe 'wie het hoogst biedt, wordt huurder'. Een unieke methode, volgens Arpaci.

Geen enkel positief geluid

Maar niet iedereen is te spreken over het concept. Sterker nog: tussen de tientallen reacties op Facebook zit geen enkel positief geluid. En ook wethouder Roeland van der Schaaf is er niet over te spreken.

'Echt belachelijk dat je moet bieden voor je huurprijs', vindt Marjolein Blom. 'Mensen gaan zo per maand meer betalen dan dat het huis officieel waard is.'

Ook de term 'zakkenvullers' komt voorbij.

Wethouder wil puntensysteem

Anderen doen een oproep aan de gemeente Groningen om het bieden op huurwoningen te verbieden. Wethouder Roeland van der Schaaf schaart zich achter de kritiek op het biedproces.

'Dit is geen goede zaak. Opbieden leidt in een krappe markt tot nog hogere huren. De relatie tussen kwaliteit en prijs wordt zo nog losser. Ook in de geliberaliseerde huursector zou wat hem betreft een puntenstelsel moeten komen. Aan de andere kant: in de koopsector is opbieden ook steeds normaler aan het worden. Minstens zo kwalijk wat mij betreft.'

Sturing op woningmarkt

Onwenselijk of niet, de gemeente kan momenteel weinig ondernemen om dergelijke manieren van verhuur te voorkomen. Maar het onderwerp staat op de agenda, zegt Van der Schaaf.

'In de nieuwe Woonvisie willen we de sturing op de woningmarkt versterken. We verwachten daarvoor steun vanuit het Rijk.'



We wilden de markt alleen wat opener trekken en teleurstelling voorkomen Muri Arpaci - Vastgoed Company Veendam

Verhuurder overdonderd

Een wethouder die zich kritisch uitspreekt, tientallen boze reacties op Facebook... Arpaci werd er naar eigen zeggen door 'overdonderd'. 'Dit was absoluut niet de bedoeling', treurt hij.

'We wilden de markt alleen wat opener trekken. Mensen schrijven zich vaak met honderden tegelijk in voor een appartement, met veel teleurgestelde gezichten als gevolg. Door laag te beginnen met de huurprijs en mensen met een tientje te laten opbieden, wilden we daar verandering in brengen.'

'Niet uit op hoge huren'

Hoewel de website vermeldt dat de hoogste bieder het appartement mag huren, was dat volgens Arpaci niet de bedoeling.

'We zijn er niet op uit om een zo hoog mogelijke huur te krijgen. Als verhuurder hebben we de plicht om te kijken of mensen het wel of niet kunnen betalen. Je wilt niet dat iemand 70 procent van zijn inkomen aan huurlasten kwijt is. Daarom zouden de hoogste bieders een uitnodiging voor een gesprek krijgen.'

Veilingen stoppen

Zouden, want door de ontstane commotie heeft Arpaci besloten de veilingen per direct te beëindigen.

'We hebben met de aandeelhouders vergaderd en komen tot de conclusie dat we af moeten stappen van dit systeem. We gaan over tot een vaste huurprijs waar mensen op in kunnen schrijven. Dat betreuren we. Maar als de markt er last van heeft, moeten we ermee stoppen.

De nieuwe huurprijs zal volgens Arpaci zes tot zeven procent hoger liggen dan het startbod van de veiling.