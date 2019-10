Lotz Leeft!: 'Ik heb weer lucht'

'Ik ben er weer.... Heel langzaam maar zeker mag ik weer gaan opbouwen. Vanaf nul zo voelt het', vertelt hij in de nieuwe Lotz Leeft!, de vlog waarin hij zijn omgang met de ziekte in beeld brengt.

Interne batterij

'Toen ik zo diep in dat dal zat en me net als velen om me heen zorgen maakte over waar dit naar toe zou gaan, vond er een innerlijke strijd plaats. Ik zag in dat ik dingen anders moest gaan aanpakken. Dat het werk me op de been houdt is duidelijk maar de manier waarop ik dat deed niet vol te houden is.'

'De interne batterij is immers vele malen sneller leeg dan voor de ziekte. En de medicijnen die de tumor remmen werken godzijdank maar de bijwerking daarvan is onder andere nou eenmaal ook dat ik sneller vermoeid raak.'

Bekijk de nieuwe aflevering hieronder:

