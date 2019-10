Personele dienstverlener ziet kansen in Groninger havens

Het van oorsprong Zeeuwse bedrijf Havenwerk opent eind deze maand een vestiging in Delfzijl. De onderneming ziet mogelijkheden om personeel in de logistieke sector aan het werk te krijgen in de havens van Delfzijl en Eemshaven.

Over anderhalf jaar hoopt Havenwerk dertig man personeel fulltime aan het werk te hebben. Momenteel werken er zo'n 120 mensen bij deze gespecialiseerde dienstverlener.

Stap naar Delfzijl

Havenwerk is twintig jaar geleden begonnen in Zeeland en heeft het hoofdkantoor in Vlissingen. Via vestigingen in 2008 Rotterdam en in 2014 Amsterdam wordt nu de stap naar Delfzijl gezet.

Directeur Ton Veraart. 'We hebben vanuit Amsterdam een aantal keren personeel geleverd in de Eemshaven, maar de afstand is veel te groot.'

Goed opgeleid en breed inzetbaar

Na een marktverkenning was de conclusie positief, waardoor nu een vestiging geopend wordt. 'Wat je ziet is dat steeds meer bedrijven in meerdere havens gevestigd zijn. Er zitten in beide havens dus al bestaande klanten van ons en nieuwe toonden interesse. Er is vraag naar wat vroeger een havenpool heette. Met goed opgeleid en breed inzetbaar personeel.'

Ons concept is flexinuïteit. Iemand moet flexibel inzetbaar zijn, maar heeft bij ons wel toekomstperspectief Ton Veraart - directeur Havenwerk

Flexinuïteit

Daar geeft Havenwerk invulling aan. 'Ons concept is flexinuïteit. Iemand moet flexibel inzetbaar zijn en heeft bij ons wel toekomstperspectief. We nemen mensen in dienst. Het type dienstverband is afhankelijk van ervaring en opleiding.'

Havenwerk richt zich op personeel met een mbo-opleiding.

Logistiek steeds meer techniek

Havenwerk legt veel nadruk op het aspect veiligheid, zegt directeur Veraart.

'In de logistiek wordt gewerkt met kranen, trucks en grote machines. Logistiek is meer en meer techniek geworden in de loop der jaren. Om dit veilig te doen is een goede opleiding en instructie een vereiste.'

Dertig banen

Op het nieuwe kantoor in Delfzijl gaan maximaal twee mensen aan het werk. De andere 28 medewerkers gaan bij de bedrijven in Delfzijl of de Eemshaven aan de slag.

Lees ook:

- Groei in goederenoverslag in Eemshaven en haven Delfzijl