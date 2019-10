Leen Ras (bijna 80) vertrekt naar EK ploegen: 'Maar ik ga niet winnen hoor'

Verslaggever Ronald Niemeijer zwaaide de inmiddels gepensioneerde boer dinsdag uit, voordat hij met zijn trekker uit 1959 en zijn ploeg uit 1939 de ferry opgaat.

De machines staan helemaal opgepoetst klaar op het terrein. 'We gaan nu niet ploegen', zegt Ras. 'Als we van de boot afkomen en mijn trekker is vies, kan ik problemen krijgen.'

Techniek

Bij het omspitten van land komt meer kijken dan je zou denken. 'Ze ploegen in het Verenigd Koninkrijk heel anders dan hier. Daar is het 25 centimeter breed, terwijl dat hier 30 centimeter is. Allemaal zaken waar je rekening mee moet houden.'

Bescheiden

Ras verwacht niet dat hij er uiteindelijk met een overwinning vandoor zal gaan.

'Om in Engeland nummer één, twee of drie te worden is onmogelijk. Dan moet je wel heel erg goed zijn. En het is een klein wereldje. Een jurysport, dus ook veel ons kent ons.'

'Meedoen kost niets, dus het valt in ieder geval te proberen', besluit Ras.