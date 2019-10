Donar start Europe Cup-campagne met zege tegen Brussels

Donar heeft dinsdagavond in MartiniPlaza de eerste poulewedstrijd in de Europe Cup met 75-63 gewonnen van Phoenix Brussels. Bij rust was het 38-33 in Gronings voordeel.

Absolute uitblinker aan de kant van Donar was Donte Thomas die voor maar liefst 26 punten tekende en daarmee topscorer in de wedstrijd was. De thuisploeg hield na een intense slotfase de Belgen van zich af. Nieuwe aanwinst Vernon Taylor maakte aan het einde van het eerste kwart zijn debuut voor de Groningers. Hij speelde gedreven en zweepte het publiek af en toe op. Taylor debuteerde met vier punten.

Bliksemstart

Het begin was meteen voor de ploeg van coach Erik Braal getuige een 9-0 run in het eerste kwart. Brussels werd langzaam maar zeker wakker en kwam terug in de wedstrijd. Verdedigend nam Donar het even te licht op waardoor er halverwege het tweede kwart een 21-21 tussenstand op het scorebord stond.

Thomas op stoom

Na een time-out zette de thuisploeg zich schrap en liep toch weer weg bij de Belgische tegenstander. Donte Thomas was bij vlagen nauwelijks af te stoppen en liet na twintig minuten basketbal al vijftien punten noteren. De thuisploeg ging de pauze in met een voorsprong van vijf punten.

Verschil

Brussels kwam steeds dichtbij, en zelfs gelijk met 42-42, maar toch pakte Donar steeds op de goede momenten door. Met een run van tien punten werd vlak daarna het verschil opgekrikt naar tien punten door de withemden: 52-42. Aan het einde van het derde kwart was het 65-54 in Gronings voordeel.

Dunk Koenis

In het laatste kwart kwam de voorsprong van de thuisploeg niet echt meer in gevaar. De Belgen kwamen nog terug tot vijf punten verschil, maar daar bleef het bij. Een prachtige dunk van Thomas Koenis, na een assist van debutant Taylor, zorgde voor de beslissing.

Programma

Carrington Love was goed voor twaalf punten. Donar vervolgt het seizoen aanstaande zaterdag 26 oktober met de uitwedstrijd in de competitie tegen Aris Leeuwarden. De volgende (uit) wedstrijd in de FIBA Europe Cup staat voor woensdag 30 oktober op de kalender. In Turkijke is dan Pinar KSK de tegenstander. Tip-off daar om 19:00 uur lokale tijd.