Benedenverdieping woning Usquert brandt volledig uit

Bij een brand in een twee-onder-een-kapwoning aan de Burgemeester Geerlingstraat in Usquert is de benedenverdieping van één van de woningen dinsdagavond volledig uitgebrand.

Er was in het huis één persoon aanwezig toen de brand rond acht uur 's avonds uitbrak. Die persoon had wellicht wat rook ingeademd, en werd even in een ambulance behandeld.

Even opgeschakeld

'Omdat onduidelijk was of ook de naastgelegen woning meedeed, hebben we de brand kort opgeschaald naar een grote brand', aldus een woordvoerder van de brandweer. Die opschaling kon echter spoedig weer worden teruggedraaid.

Even na half negen was de brand onder controle.