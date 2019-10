SodM: Zoutwinning mag doorgaan, maar Nedmag moet portemonnee trekken

Dat is het advies van Staatstoezicht op de Mijnen en TNO naar aanleiding van het meest recente winningsplan van Nedmag.

Beperkende voorwaarden

Hoewel het advies dus over het algemeen positief uitvalt voor Nedmag, wil het Staatstoezicht wel dat het ministerie van Economische Zaken beperkende voorwaarden aan het bedrijf oplegt. Zo mag het bedrijf geen bodemdaling meer veroorzaken in het kerngebied, en moet het de portemonnee trekken om schade te beheersen.

Meer bodemdaling dan acceptabel

Nedmag moet dus stoppen met zoutwinning die leidt tot verdere bodemdaling in het kerngebied, rond Tripscompagnie. Het zoutconcern mag daar niet verder gaan met twee zoutbronnen die nu nog actief zijn. Die liggen te dicht bij de put bij Tripscompagnie waar in april 2018 een lek in de bodem werd geconstateerd.

Meer zout gaan winnen in de buurt van Tripscompagnie zou zorgen voor meer dan 80 centimeter bodemdaling. Bij zoveel bodemdaling staat ook het waterschap machteloos: dat kan dan problemen als gevolg van zoveel bodemdaling niet meer opvangen, stelt het SodM.

Betalen voor bodemdaling

Een tweede belangrijke voorwaarde die het SodM stelt voordat Nedmag verder mag met zoutwinning is dat het een 'adequate financiële bijdrage levert' aan de beheersing van de schade. Dat geld zou naar lokale overheden moeten gaan. Met andere woorden, Nedmag moet de portemonnee trekken voor het onderhouden van het waterpeil. Dat moet ook geregeld zijn wanneer de zoutwinning op termijn ten einde loopt.

Nedmag mag volgens het advies van het SodM wel nieuwe putten aanboren bij Borgercompagnie. Het gaat om de putten VE-5/ 6 en VE-7/8. Die putten liggen ver genoeg van het kerngebied en dragen nauwelijks bij aan de bodemdaling: in totaal niet meer dan 1 centimeter.

Nieuwe manieren

Wel moet Nedmag kijken naar nieuwe manieren om zout te winnen. Nedmag gebruikt nu diesel om zoutcavernes mee af te sluiten, maar het Staatstoezicht is daar al langer niet blij mee.

Het dieselgebruik van Nedmag wordt 'niet onderbouwd door een weloverwogen weging van verschillende alternatieven', concludeert het Staatstoezicht. Sinds september krijgt Nedmag voor elke week dat het diesel gebruikt bij zoutwinning, zonder chemisch veiligheidsrapport, een boete van 55.000 euro. Die kan oplopen tot 550.000 euro.

Eerste advies

Het advies van SodM is het eerste advies. Het ministerie van Economische Zaken heeft verder de provincie, de TCMG, en de betrokken gemeenten en waterschappen gevraagd om uiterlijk 26 november een advies te geven over het winningsplan van Nedmag.

