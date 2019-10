Taylor na zijn debuut: 'Ik ben in de wolken'

'Ik bedank de coach dat ik vandaag minuten mocht maken. Ik zit op 70% van mijn kunnen en kan nog veel beter.' Taylor probeerde meteen het publiek op te zwepen. 'Zo'n speler ben ik, hoop mijn ploeggenoten en de fans extra energie te geven. Ik wil vermaken en hard werken.' Over de zege tegen Brussels was de debutant tevreden. 'We hebben hun op 63 punten gehouden, dat is een goede prestatie.'

Goede verdediging

Coach Erik Braal kon tevreden terugkijken op de wedstrijd van zijn ploeg tegen Phoenix Brussels (75-63 zege,red.). 'Ik vond ons reboudend goed, in de tweede helft hebben we ook beter verdedigd. Het publiek stond erachter, er hing een goede sfeer in de hal. De hele wedstrijd ook voorgestaan dus ik denk verdiend gewonnen.'

Debutant Taylor

Over debutant Vernon Taylor was Braal eveneens te spreken. 'Hij hielp ons goed en kan nog veel beter. Goed om hem erbij te hebben op een positie die niet heel dik bezet is bij ons.' Topscorer Donte Thomas kreeg ook een compliment van Braal.

Uitblinker Thomas

'Hij speelde een knappe wedstrijd, ook defensief was zijn spel op orde. Helaas vielen niet al zijn schoten, dan was het helemaal perfect geweest. Een speler die nog heel veel kan groeien en ons naar een hoger niveau kan tillen,' besluit Braal.

