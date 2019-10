Wethouder Loppersum: 'Steekproef toont aan dat bijna alle woningen versterkt moeten worden'

Schollema zei dinsdagavond tijdens een debatavond van de Groninger Bodem Beweging in Delfzijl dat een recente steekproef met huizen die een normaal risicoprofiel hebben dat uitwijst. Woningen in die categorie komen volgens de huidige plannen niet in aanmerking om aardbevingsbestendig gemaakt te worden.



Wandelgangen

Volgens de wethouder is het rapport nog niet klaar, maar hij heeft 'in de wandelgangen wel vernomen wat erin staat'. Schollema: 'Van die 40 woningen met een normaal risicoprofiel moeten er 39 nog steeds versterkt worden.'

De veertig woningen komen uit de groep met 1581 woningen die zijn geïnspecteerd. Bij het berekenen van hoe veilig de gebouwen zijn, hebben experts een norm gebruikt uit 2015. In de steekproef hebben ze een nieuwe berekening gedaan met de norm uit 2018 en het scenario dat de gaswinning in 2022 nihil is.



Geen verbazing

Ingenieurs die betrokken zijn bij het aardbevingsdossier bevestigen dat de steekproef is gehouden. De uitkomst dat volgens de nieuwste normen nagenoeg alle woningen nog steeds versterkt moeten worden, verbaast ze niks.

We moeten alle woningen bij langs in het hele gebied Lopster wethouder Bé Schollema

'De verschillen tussen de norm van 2015 en 2018 zijn minder groot dan men had gehoopt', zegt een expert die niet met zijn naam genoemd wil worden.



Alle woningen bij langs

Volgens Schollema zit er maar één ding op: 'We moeten alle woningen bij langs in het hele gebied. En we moeten met verstandige technische ogen bepalen wat er moet gebeuren.'

De wethouder hoopt dat het meevalt 'en dat mensen verder kunnen met hun leven'. Maar: 'Ik ben bang dat van al die woningen wordt gezegd dat er iets moet gebeuren.'

