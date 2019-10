Kaartenactie voor doodzieke Eva (2) loopt storm: 'Ze komen uit de hele wereld'

Eva is twee jaar en lijdt aan een zeldzame vorm van botkanker, met uitzaaiingen in haar longen. Om haar derde verjaardag extra feestelijk te maken, riepen haar ouders via Facebook op om hun dochter een kaartje te sturen.

'Ze is gek op kaarten, zegt moeder Ellen Sreiwz. 'Aanstaande zaterdag wordt ze drie jaar en daarom wilden we iets speciaals doen. We hebben familie en vrienden opgeroepen om haar een verjaardagskaart te sturen.'

Actie gaat landelijk

Sreiwz werkt als anesthesieverpleegkundige in het Martini Ziekenhuis. Vader Sharrol Pattiwael is brigadier bij de politie in Groningen-Noord. Zijn collega Sabine Blomsma zorgde ervoor dat de kaartenactie groter werd dan ze hadden kunnen dromen.

'De actie begon zaterdag en is een beetje uit de hand gelopen', lacht Sreiwz, die met haar partner in Assen woont. 'Via Sabine hebben 60.000 agenten de oproep gezien. Vervolgens kregen landelijke media als Hart van Nederland en de Telegraaf er lucht van. Toen explodeerde het.'



Een MRI wees uit dat er een tumor zat ter grootte van een pingpongbal Moeder van Eva

Zwolse wijkagenten

De oproep bereikte ook een team wijkagenten uit Zwolle-Noord. Zij zorgden ervoor dat de kaartenactie via social media duizenden keren bekeken werd. In overleg met de ouders van Eva werd besloten dat mensen hun verjaardagskaart naar het Zwolse bureau sturen, vertelt wijkagent Rosendo Grovell.

'Wij verzamelen de kaarten en zullen ze vrijdag persoonlijk afleveren bij Eva. De eerste lading dan, want in de dagen erna zullen er vast nog meer volgen. Het loopt echt storm.'



Meer bekendheid

Al die media-aandacht moet bijdragen aan meer bekendheid van het Ewing-sarcoom, de vorm van kanker waar Eva aan lijdt. Daar blijkt maar weinig over bekend. En in Eva's geval was de tumor ook nog eens moeilijk op te sporen.

'Bij haar kwamen we erachter toen ze in de auto continu 'poepie au' riep. Ze ging staand eten, had 's nachts pijnaanvallen en haar stuitje kleurde blauw. Ze sliep niet meer, at niet meer en viel heel erg af. Op 14 juni is ze doorverwezen naar het ziekenhuis. Een MRI wees uit dat er een tumor zat ter grootte van een pingpongbal.'

Dankzij zware chemokuren zijn Eva's overlevingskansen gestegen van twintig procent naar zestig tot zeventig procent.

Kaarten uit de hele wereld

Voorspellen hoeveel kaarten Eva zondag mag openen, durft haar vader niet.

'Ik denk misschien wel 10.000. Ze komen uit Amerika, Australië, Griekenland, Bonaire, noem maar op. Ik weet niet waar dit gaat eindigen. We gaan ze in alle rust openmaken en lezen met Eva. Wat we erna mee gaan doen? Dat hangt van de hoeveelheid af.'