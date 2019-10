Grootschalige controles in het Waddengebied: 'We strijden met open vizier'

Wie dinsdag op en aan het Wad een waarschuwing of boete heeft gekregen, heeft niet goed opgelet. De grootste handhavingsactie ooit in het natuurgebied was aangekondigd. Een recordaantal organisaties nam er onder regie van Rijkswaterstaat aan deel.

Ook de politie, provincies Groningen en Fryslân, de waterschappen, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, de FUMO en Justitie deden mee.

'Het is een actie waarmee we kenbaar willen maken dat er Waddenzeebreed gecontroleerd wordt en dat er samengewerkt wordt tussen de verschillende opsporingsdiensten', zegt Nico Laros van de Waddenunit tegen Omrop Fryslân. 'Dat is de belangrijkste boodschap die we willen meegeven. We strijden met open vizier.'

Visserij

De Waddenunit houdt toezicht op de visserij en de recreatievaart. Het is bovendien bezig met het 'monitoren' van de natuur en geeft voorlichting. 'We controleren in ieder geval een aantal vissersvaartuigen: of de netten in orde zijn en of er geen verboden netvoorzieningen zijn. En ze moeten bepaalde middelen in de netten hebben dat de jonge vis die ze bijvangen uit het net gezeefd worden', zegt Laros.

Recreatie

'Verder controleren we de mosselkwekers. We kijken of ze niet in verboden gebieden zitten. En we controleren of er recreatie is. Het is windstil, dus kitesurfers verwachten we niet. Verder zien we wat we tegenkomen.'

De meeste recreanten zijn er echter in de zomer. 'Maar het is mooi weer en herfstvakantie, dus we kunnen nog wel wat zeilbootjes tegenkomen. Maar dat is niet in verhouding met wat er 's zomers is.'

Zeehonden

In sommige periodes zal er extra aandacht zijn voor toezicht, zegt Laros. Dat heeft ook met de dieren te maken. 'De gewone zeehonden werpen hun jongen in mei-juni, daarna worden ze een aantal weken gezoogd en dan willen we niet dat die beesten verstoord worden. Als dat tijdens het drinken van de melk gebeurt, dan moeten ze wel twee of drie voedingen weer inhalen. Dus die gebieden zijn gesloten voor iedereen. Daar letten we dan specifiek op.'



Vogels

Ook vogels zijn belangrijk voor Laros: 'Er zijn gesloten gebieden voor vogels, die moeten foerageren en hebben veel werk om voldoende vet op de botten te zetten. Ze komen uit de arctische gebieden naar de Waddenzee om op te vetten, en daarna vertrekken ze naar Afrika. Ze vliegen tienduizend kilometer non-stop, maar dan moeten ze wel in een topconditie zijn.'

Er zijn ruim 100 mensen actief tijdens de controles. Doelen zijn om te laten zien dat mensen zich aan de regels moeten houden en dat de organisaties en diensten leren om goed samen te werken. Ook woensdag komt men weer in actie. Aan het einde van de week wordt de balans opgemaakt. In november volgen nieuwe inspecties, maar die data worden níet aangekondigd.

