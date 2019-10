Midden-Groningen teleurgesteld over zoutwinningsadvies: 'Winning juist afbouwen'

De gemeente Midden-Groningen is teleurgesteld over het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen waarin staat dat Nedmag door mag gaan met de zoutwinning. 'Wij willen géén nieuwe putten en de zoutwinning afbouwen', zegt wethouder Anja Woortman.

Als het aan het SodM ligt, mag Nedmag komend jaar een aantal nieuwe winningsputten openen. In het advies staat ook dat Nedmag juist moet stoppen met zoutwinning die leidt tot verdere bodemdaling in het kerngebied rond Tripscompagnie.



'Draagvlak ontbreekt volkomen'

Het openen van nieuwe putten is dus tegen het zere been van de gemeente, die al langer van de zoutwinning af wil. Het gebied kampt met bodemdaling en maatschappelijk draagvlak ontbreekt volgens de gemeente 'volkomen'.

Wethouder Woortman is dan ook teleurgesteld door het advies van het SodM. 'In het advies staan wel zorgpunten genoemd, maar uiteindelijk leidt dat voor hen toch tot een positief advies. Mensen zijn het vertrouwen kwijt en de wetenschap kan dat niet terugbrengen met rapporten', zegt Woortman.



'Zoutwinning is experimenteel'

In een brief die de gemeente aan minister Wiebes van Economische Zaken heeft gestuurd, wijst de gemeente ook op de onbeheersbaarheid van zoutwinning. Het incident van april vorig jaar waarbij een scheur ontstond in de afsluiting van een ondergrondse caverne is daar volgens de gemeente het bewijs van. 'Deze calamiteit was door niemand voorzien, niet door het SodM en niet door Nedmag, waardoor niemand deze heeft kunnen voorkomen.'

De gemeente noemt de werkwijze van Nedmag 'experimenteel'. 'Kennis van de diepe ondergrond is ontoereikend (...) Er lijkt hier sprake te zijn van experimentele zoutwinning waarbij door injectie van miljoenen kubieke meters water en miljoen liters dieselolie, diep zoutlagen in beweging worden gezet, waarvan niet alle gevolgen te doorzien zijn.'



Eerste advies

Het advies van SodM is het eerste advies over het winningsplan van Nedmag. Het ministerie van Economische Zaken heeft verder de provincie, de TCMG, en de betrokken gemeenten, waaronder dus Midden-Groningen, en waterschappen gevraagd om uiterlijk 26 november een advies te geven over het winningsplan van Nedmag.

Lees ook:

- SodM: Zoutwinning mag doorgaan, maar Nedmag moet portemonnee trekken

- Zoutwinning in Oost-Groningen: 'Al vanaf het begin zijn beloftes niet nagekomen'