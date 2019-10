Vijftien onbewaakte spoorwegovergangen verwijderd of aangepast op traject Groningen-Roodeschool

Vijftien onbewaakte spoorovergangen op het traject Groningen – Roodeschool worden weggehaald of extra beveiligd. Na jaren onderhandelen met grondeigenaren en gemeenten rondt ProRail deze week de laatste werkzaamheden af. De operatie kost in totaal zo'n tien miljoen euro.

Jost Lieuwen van spoorbeheerder ProRail legt uit: 'Zeven overwegen worden opgeheven, drie overwegen gaan van niet-beveiliging naar wel-beveiliging, drie zijn dieplader-vriendelijk gemaakt en nog een aantal overwegen worden op details aangepast.'

Ongelukken

Het traject met de vele onbewaakte overgangen staat al lang bekend als onveilig. In 2014 kwamen twee mensen om het leven op de overweg op de Voslaan, ten zuiden van Winsum. In 2016 raakten 18 mensen gewond toen een trein op een melkwagen botste.

Er zijn in Nederland nog zo'n 140 onbewaakte openbare overwegen. Het overgrote deel bevindt zich in Noordoost-Nederland. ProRail geeft aan zo spoedig mogelijk af te willen van deze vaak onveilige overwegen. Het grootste deel van de in totaal ongeveer 1600 oversteekplaatsen op het Nederlandse spoor zijn wel beveiligd met spoorbomen, lichten en bellen.



Gevaarlijk

Lieuwen: 'Over dit traject komen elke dag 70 treinen, vier per uur. Dat is gevaarlijk en moet een stuk veiliger. We hebben de Voslaan als beginpunt genomen en vanuit daar gekeken hoe we het hele traject een stuk veiliger kunnen maken.'

ProRail kwam er woensdag ook uit met boer Marcel Kooistra en is begonnen met de aanpak van de onbewaakte overweg in Wetsinge. Vier koeien van Kooistra kwamen onder de trein in 2017 en sindsdien bestond er onenigheid tussen de melkveeboer en de spoorbeheerder.

Om de veiligheid op het spoor te verbeteren is het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) in gang gezet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor 64 miljoen euro vrijgemaakt. Daarmee kan een deel van de onbewaakte overwegen worden opgeheven of beter beveiligd. Samen met regionale en provinciale overheden bekijkt ProRail of er aanvullende financiële middelen nodig zijn om alle onbewaakte overwegen aan te pakken.



De veranderingen op een rijtje:

De Kievitsterweg, Baflo



De Kievitsterweg ten noorden van Baflo wordt vaker gebruikt omdat de Mathenesserweg is verwijderd. Het is niet gelukt om een verbinding te leggen aan de oostzijde van het spoor tussen de verwijderde overweg en de Kievesterweg. Een voetpad zou hier een te grote claim leggen op de grond van de eigenaar.

Overpad station, Baflo

Het stationsoverpad op het station in Baflo is veiliger gemaakt. Om veilig bij het middenperron te kunnen komen wordt de oversteek vanaf nu ondersteund met slagbomen. Later (naar verwachting in 2021 of 2012) zullen ook de overpaden in Warffum, Usquert en Uithuizermeeden, Loppersum en Appingedam worden aangepakt.

Zijlvesterweg, Winsum

Op de Zijlvesterweg in Winsum zijn slagbomen voor langzaam verkeer gemaakt. Door de specifieke uitvoering blijft deze overweg alleen geschikt voor voetgangers en fietsers.

Emmastraat / Tinallingerweg, Baflo

Ook de overgang Emmastraat / Tinallingerweg in Baflo wordt uitgebreid met slagbomen voor langzaam verkeer. Dit is gedaan om de bewoners van de nieuwe wijk aan oostzijde van het spoor (Kievit) een veiligere oversteek te bieden.

Laanweg, Winsumermeeden en Meedenweg tussen Sauwerd en Winsum

De drie bestaande beveiligde overwegen op de Laanweg, Winsumermeeden en Meedenweg tussen Sauwerd en Winsum worden beter toegankelijk voor landbouwverkeer. De helling van de overweg (eigenlijk de weg zelf) wordt sterk aangepast. Met name diepladers kunnen nu soepeler over deze weg rijden.



Sasmaweg bij Baflo

Ten zuiden van het station van Baflo verwijdert ProRail twee overwegen met een aansluiting op de Sasmaweg. Deze overwegen werden gebruikt door boeren met grond aan de oostzijde van het spoor. Samen met de gemeente is een parallelweg aangelegd vanaf de Tinallingerweg richting beide overweg. De route met de hond voor aanwonenden zal vanaf nu via een ander traject moeten lopen.

Voslaan, Winsum

Ten zuiden van Winsum is de overweg Voslaan verwijderd. De tijdelijke weg tussen Meeden en de oude Voslaan zal op een paar punten worden verbeterd.

Oude Weg, Wetsinge

De overweg Oude Weg bij Wetsinge wordt ook verwijderd. Voor de bereikbaarheid is een parallelweg aangelegd aan de oostzijde van het spoor tussen de Oude Weg en de Meedenweg.

Meedenweg en Oosterlaan, Wetsinge

Tussen de Meedenweg en de Oosterlaan bevindt zich nog een zogenoemde weide-weide-overweg waar regelmatig koeien over lopen en materieel over wordt vervoerd. Lange tijd is er sprake geweest van de aanleg van een veetunnel om ook de doorgang van fietsers soepel te laten verlopen. Uiteindelijk hebben alle partijen de handen ineen geslagen en is het bedrijf opgekocht en zal waarschijnlijk elders worden voortgezet.

Oosterlaan, Wetsinge

De overweg Oosterlaan wordt ook verwijderd. De enige aanwonende maakt al geen tijdje gebruik van de nieuwe parallelweg tussen Oosterlaan en Laanweg (oostzijde spoor).

