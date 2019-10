Nedmag over advies: 'Blij dat SodM vertrouwen in ons heeft'

Zoutwinner Nedmag uit Veendam is tevreden met het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en TNO. De partijen adviseren het ministerie van Economische Zaken dat Nedmag door kan gaan met zoutwinning op nieuwe locaties, maar ook twee putten moet sluiten.

Volgens directeur Bert Jan Bruning van Nedmag is het advies een eerste stap in de goede richting.

Veiligheid

'We zijn blij dat het SodM vertrouwen in ons heeft', zegt hij. 'Inhoudstechnisch zit ons winningsplan goed in elkaar. Het SodM geeft aan dat de zoutwinning overal veilig gebeurt.'

Volgens Bruning is het ook een opsteker voor het personeel. 'Ik denk ook voor ons eigen personeel als het SodM zegt: Nedmag kan het op een goede en veilige manier doen, dan denk ik dat het voor ons personeel een opluchting is.'

Regeling

Wel adviseert het SodM dat Nedmag de lokale overheden financieel tegemoet moet komen om zo eventuele schade als gevolg van zoutwinning te vergoeden. Volgens Nedmag bestaat zo'n regeling al.

'Sinds 1995 bestaat er een overeenkomst waarin we met lokale overheden afspraken hebben gemaakt over de lasten van zoutwinning. We betalen voor het gebruik van alle voorzieningen zoals elektra, onderhoudskosten, verduurzaming van de gemalen.'

Reserveput

Verder is er meningsverschil met het SodM over het moeten afbouwen van put 9 bij Tripscompagnie. Nedmag wil deze put als reservebron houden, mocht er vertraging zijn bij de vergunningverlening en Nedmag omzetverlies heeft. Het SodM stelt dat er bij deze put geen zout meer moet worden gewonnen, omdat dit de bodemdaling in het gebied te nadelig beïnvloedt.



We willen niet langer zout verkopen dat bijvoorbeeld op de weg wordt gestrooid Bert Jan Bruning - directeur Nedmag

Omzetdaling

Nedmag heeft namelijk per 1 januari te maken met een forse omzetdaling. Het bedrijf heeft besloten de zoutwinning terug te draaien van 270.000 ton naar 200.000 ton zoutwinning per jaar. Dat betekent dat Nedmag zo'n 25 procent minder omzet verwacht te maken, zo'n 30 miljoen euro.

'We hebben aangegeven dit vrijwillig te doen, omdat de volumes van zoutwinning langzaam afnemen', zegt Bruning.

'Dat verlies hopen we te compenseren door bijvoorbeeld onze strategie te veranderen. We willen niet langer zout verkopen dat bijvoorbeeld op de weg wordt gestrooid, maar willen het zout gebruiken voor hoogwaardiger producten zoals producten op het gebied van gezondheid en milieu. Daar zit ook een hogere marge op, en we hebben minder zout nodig.'

Zoutbuffers

Nedmag heeft bovendien zoutbuffers aangelegd. Dat betekent dat het bedrijf zout heeft opgeslagen dat al wel gewonnen is. Dat doet het, omdat het rekening houdt met een trage procedure voordat de nieuwe vergunning in handen is.



Als er weer een jaar bij komt, heeft dat zeker impact Bert Jan Bruning - directeur Nedmag

Voorheen was het zo dat een nieuwe concessie voor het winnen van zout na 45 weken geregeld was', stelt Bruning.

'Nu verwachten we dat het tweeënhalf jaar gaat duren. We hebben daarom meer voorraden aangelegd en maximale gedaan om het vol te houden. Maar als er weer een jaar bij komt, dan gaat het zeker wel impact hebben. Alleen dat kan ik nu nog niet over zien.'

Personele gevolgen zijn volgens Bruning voorlopig uitgesloten.

Alternatief

Ook heeft het SodM het ministerie geadviseerd het gebruik van diesel in de bodem af te bouwen. Nedmag zegt dat het een alternatief heeft voor het gebruik van diesel, maar dat dit door hetzelfde Staatstoezicht moet worden goedgekeurd. 'Daar is het wachten op.'

Bruning is blij met het advies van het Staatstoezicht, maar is teleurgesteld over het advies van de gemeente Midden-Groningen. Die heeft namelijk het ministerie van Economische Zaken geadviseerd geen nieuwe vergunning af te geven en te stoppen met zoutwinning.



Boos krijg je me niet Bert Jan Bruning - directeur Nedmag

'Midden-Groningen geeft advies over zaken wat wij niet in ons plan hebben opgeschreven', zegt Bruning. 'De discussie die zij willen voeren, hoort bij minister Eric Wiebes op tafel. 'Ik denk dat Midden-Groningen een kans laat liggen om op inhoud ons winningsplan te beoordelen en waar nodig bij te sturen.'

'Of ik boos ben?', vervolgt Bruning. 'Boos krijg je me niet, maar wat ik wel vind is dat burgers recht hebben op een inhoudelijke discussie. We moeten goed naar de feiten kijken.'

