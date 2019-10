Boomwurger in Lauwersmeergebied verwijderd op verzoek van NVWA

De boomwurger, of in het Latijn: de celastrus orbiculatus. (Foto: Nationaal Park Lauwersmeer)

In het Lauwersmeergebied is op verzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een tropische klimplant verwijderd, die niet in het gebied thuishoort. Het gaat om de zogenoemde boomwurger.

De klimplant uit Oost-Azië werd afgelopen zomer in het Groningse natuurgebied ontdekt. Specialisten denken dat de plant, gezien de lengte, al zeker tien jaar in het gebied actief was. Het is de derde keer ooit dat de plant in ons land in de vrije natuur is gesignaleerd.

Gevaar

Volgens de NVWA kan de exoot leiden tot het verdringen van inheemse plantensoorten. Ook kan de plant bomen overgroeien, waardoor deze vervormen en makkelijker kunnen omwaaien. Toch is de plant gewoon in de tuinwinkel te koop.



Het is een heel afgelegen gebied, wij komen er zelf nooit Jaap Kloosterhuis - boswachter

Raadsel

De boomwurger werd tijdens een inspectie door een vrijwilliger en een boswachter gevonden. Hoe de plant in het Lauwersmeergebied is terechtgekomen, is boswachter Jaap Kloosterhuis niet helemaal duidelijk. 'Het is een heel afgelegen gebied, wij komen er zelf nooit.'

Ook kan het gebeuren dat de besjes onbedoeld worden verspreid, bijvoorbeeld als mensen tuinafval dumpen, vertelt Kloosterhuis. 'Dat komt helaas nog wel eens voor. Dan kan het heel snel gaan.'

