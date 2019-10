Brandbrief Groningse gemeenten aan Kamer om tekorten

De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) heeft een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer over de tekorten in het sociaal domein.

De gemeenten schrijven dat het water ze aan de lippen staat doordat ze veel meer dan verwacht moeten uitgeven aan jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie.

Wethouder Bert Nederveen van Westerkwartier voert namens de VGG het woord. De gemeenten geven juist nu dit signaal omdat de Kamer volgende week praat over de begroting van het ministerie van VWS. Dan komen concrete bedragen aan de orde.

Bodem in zicht

Nederveen: 'Er is al wel wat opgelost door het Rijk, maar dat is nog onvoldoende. Veel gemeenten hebben hun reserves al moeten aanspreken. De bodem van de schatkist komt nu echt in zicht.'

De financiële nood is hoog, de voorzieningen komen nu echt in gevaar omdat het vet van de ribben is, meent de wethouder. 'Vooral in Oost-Groningen is de situatie urgent, maar dat geldt ook voor de andere gemeenten in de provincie. We hebben deze brandbrief niet voor niets namens alle gemeenten gestuurd.'

600 miljoen

'We hopen op 600 miljoen euro voor heel Nederland, al zou een miljard nog beter zijn om de komende jaren te overbruggen', aldus Nederveen.

In 2015 zijn de zorgtaken grotendeels overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Sindsdien zijn er behoorlijke tekorten. Gemeenten hebben zelf ook al maatregelen getroffen, en hoewel het nog wel iets efficiënter kan, zit daar ook een eind aan, denkt de wethouder.

Lange termijn



'De hoeveelheid zorg neemt juist toe, en dat komt ook omdat die dichterbij georganiseerd is. Daardoor wordt er vaak eerder ingegrepen en zo duurdere zorg voorkomen. De echte uitwerking hiervan is pas op lange termijn zichtbaar', aldus Nederveen.

De onroerendezaakbelasting (ozb) is in veel gemeenten al omhoog gegaan om de tekorten aan te vullen. 'We doen dat niet omdat we dat leuk vinden', zegt Nederveen. 'Daarom is deze brandbrief ook nodig.'

Lees ook:

- Wethouder Midden-Groningen (SP) overweegt op te stappen bij nieuwe bezuinigingsronde

- Financiële zorgen, maar Westerkwartier kan toch investeren

- Groningen bezuinigt: belastingen omhoog, verbouwing stadhuis mogelijk uitgesteld