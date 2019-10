NAM gaat in beroep; Warffum dringt bij minister aan op stopzetten gaswinning

De NAM gaat in beroep tegen het besluit van de Groninger rechtbank om de in 2017 afgegeven omgevingsvergunning voor de gaswinningslocatie in Warffum te vernietigen.

De rechter oordeelde vorige maand dat de NAM hiervoor een milieueffectrapportage had moeten indienen. Dat is niet gebeurd.

Niet helemaal verrast

De zaak was aangespannen door Openluchtmuseum Het Hoogeland en acht inwoners van het dorp, verenigd in actiegroep Warffum Alert. Hun woordvoerder Erik de Graaf is niet verrast dat de NAM nu in beroep gaat.

'Zij willen natuurlijk hun belangen beschermen. Aan de andere kant hadden wij eerder verwacht dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in beroep zou gaan. Voor zover wij weten, is dat niet gebeurd. Vandaag is de laatste dag dat dit kan', zegt De Graaf.

Intrekken vergunningen

Het besluit van de rechter had geen gevolgen voor de gaswinning: die mag op basis van oude vergunningen gewoon doorgaan. Openluchtmuseum Het Hoogeland en Warffum Alert hebben daarom woensdag een brief gestuurd aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) waarin zij erop aandringen om bestaande vergunningen in te trekken.

'De oude omgevingsvergunning is volstrekt achterhaald. Op de locatie staat inmiddels een nieuwe installatie', zegt De Graaf op Radio Noord. 'Ook het winningsplan uit 2005 is achterhaald en moet wat ons betreft worden aangepast. Na 2012 veranderde alles door de beving van Huizinge. Toen werd duidelijk dat er veel ernstigere bevingen mogelijk zijn dan de 3,9 waarover nog in het winningsplan wordt gesproken.'

Groningen-veld

Daarnaast betwist de actiegroep dat Warffum een apart gasveld is. 'Volgens recente gegevens van de NAM grenst het Warffum-veld ten zuidoosten van het dorp over een lengte van één kilometer direct aan het Groningen-veld. Wij sluiten niet uit dat beide velden op grote diepte zelfs verbonden zijn', zegt De Graaf.

Warffum Alert hoopt dat minister Wiebes de NAM-locatie in Warffum sluit. 'Het kan niet zo zijn dat de gasproductie uit het Groningen-veld in 2022 wordt beëindigd, terwijl de winning uit kleine velden als Warffum doorgaat', stelt hij.

'Wiebes zal in ieder geval moeten antwoorden op onze brief', gaat hij verder. 'Als hij dat niet doet of niet naar onze zin, zijn er nog allerlei beroepsmogelijkheden. Wij laten het er niet bij zitten en hebben het idee dat we met deze brief op het goede spoor zitten', besluit De Graaf.

