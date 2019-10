Rutte, 'rare kwibus Wiebes', Buma en Dijkhoff vormen kwartet op schilderij

Hij had het schilderij speciaal gemaakt voor de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt in het Rijksmuseum. Maar omdat er nog 8.300 andere werken waren ingezonden, viel het schilderij van kunstenaar Albert Quist uit Rotterdam buiten de boot.

'Ik had er ook niet op gerekend', zegt Quist. ' Maar wat mij het meest teleurstelde, was dat de juryleden maar vijftien seconden hadden om elke inzending te beoordelen.'

Tijdelijk te zien

Daarom gaat het schilderij nu naar de Groninger Bodem Beweging (GBB), waar het tijdelijk in hun kantoor in Loppersum komt te hangen. En niet zonder reden, want op het schilderij is onder meer gasminister Eric Wiebes te zien. 'Rare kwibus Wiebes', noemt Quist hem.

Samen met premier Mark Rutte, inmiddels oud-Kamerlid Sybrand Buma en VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff vormt Wiebes een olijk kwartet op het kunstwerk.



Ze ergeren mij bijna dagelijks. Vooral vanwege hun grote huichelachtigheid Albert Quist - kunstenaar

Ergernis

Op het werk in achttiende-eeuwse stijl schemert de frustratie van Quist goed door. Rutte draagt bijvoorbeeld een uniform van oliemagnaat Shell.

'Dat zou hij vaker moeten doen, dan zie je tenminste voor wie hij aan het werk is', zegt de schilder. 'Deze hoofdrolspelers in de politiek ergeren mij bijna dagelijks. Vooral vanwege hun grote huichelachtigheid.'

'De Farizeeën'. (Bron: Albert Quist)



Petten

'De Farizeeën' luidt de titel van het werk. 'Ze hebben alle vier een andere pet op, en ze hebben nog wat extra hoeden onder de arm. De politici doen namelijk telkens een ander hoofddeksel op, naar gelang de wind waait', vertelt Quist.

Sarah Leijendekker van de GBB kan het werk wel waarderen: 'We vinden het een goed uitgewerkte Rembrandt. In onze strijd is het ook altijd maar de vraag of de politici de juiste pet ophebben.'

Als het werk een tijdje in Loppersum heeft gehangen, gaat het werk weer terug naar Rotterdam. 'Ik heb begrepen dat mevrouw Quist het al erg aan haar muur mist', zegt Leijendekker.

