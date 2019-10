'Onzekere tijden' voor honderden ambtenaren in Oost-Groningen

Zoals het nu lijkt hoeven zij zich geen zorgen te maken over hun baan. Maar er kunnen veel zaken veranderen.

Pekelder burgemeester Jaap Kuin: 'Het zijn onzekere tijden. Ik vind dat je eerlijk moet zijn naar het personeel. Zij moeten maximale zekerheid hebben, maar ik kan niet iedereen op voorhand alles garanderen.'

De Kompanjie

Ambtenaren voor de gemeenten Pekela en Veendam werken nu nog bij De Kompanjie. In totaal werken daar ongeveer 320 mensen. De één richt zich volledig op Pekela, de ander is fulltime met Veendam bezig en je hebt ambtenaren die voor beide gemeenten werken.

Maar er gaat het één en ander veranderen. Veendam wil De Kompanjie opdoeken en een eigen ambtelijke organisatie op poten zetten. Dat betekent automatisch dat Pekela moet nadenken over haar toekomst.

Personeel moet zich wel afvragen: is de stoel waar ik nu nog op zit, straks nog dezelfde stoel? Sipke Swierstra - Burgemeester gemeente Veendam

Dat levert kopzorgen op. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela is van mening dat het onmogelijk is om een eigen ambtelijk apparaat te hebben. De gemeente is te klein en financieel niet sterk genoeg voor een compleet eigen organisatie. Er moet naar alle waarschijnlijkheid samengewerkt worden met een andere gemeente. Met welke, dat is nog de vraag.

Onduidelijkheid

Met de baanzekerheid van de ruim driehonderd ambtenaren lijkt het op dit moment goed te zitten. Dat durft Veendammer burgemeester Sipke Swierstra wel hardop te zeggen. 'De hoeveelheid werk zal gelijk blijven en er gaan geen banen verdwijnen. Maar personeel moet zich wel afvragen: is de stoel waar ik nu nog op zit, straks nog dezelfde stoel?'

Kuin is voorzichtig. 'Het is op dit moment gewoon echt niet te zeggen wat er gaat gebeuren. Eén ding is zeker: ambtenaren ontslaan is bijna onmogelijk en kost bakken met geld. Zij hebben dus een grote mate van zekerheid. Maar als je kijkt naar de werkplek en het soort werk dat iemand doet, kan ik daar geen garantie voor afgeven.'

Impact op privé

De onzekerheid die Kuin benoemt, zit vooral in het laatste dat hij zegt. Hij geeft een voorbeeld: 'Stel dat je in Pekela woont en al jarenlang naar je werk fietst. En straks wordt besloten dat je bureau in Veendam zal staan. Dan heeft dat impact op je privésituatie en op je werkplek.'

Al snel volgt nog een voorbeeld: 'Denk bijvoorbeeld aan de afdeling financiën. Onze mensen moeten nu nog drie begrotingen maken: één voor Pekela, één voor Veendam en één voor de Kompanjie. Als de Kompanjie straks weg is en wij niet meer ambtelijk samenwerken, hoeven zij nog maar één begroting te maken. Dat kan gevolgen hebben.'

Afwachten

Ondertussen vraagt Vincent Florijn, directeur van De Kompanjie, om geduld. 'Wij willen graag allemaal duidelijkheid hebben, maar de besturen zijn nu goed met elkaar in gesprek. De baanzekerheid staat ook voor mij niet ter discussie, het werk verdwijnt namelijk niet. Maar we moeten eerst bestuurlijke gesprekken afwachten.'

Veendam wil zelfstandigheid, maar wij kunnen naar mijn mening niet zelfstandig blijven Jaap Kuin - Burgemeester gemeente Pekela

Niet alleen tussen Pekela en Veendam worden belangrijke gesprekken gevoerd, ook de raad van Pekela moet zich buigen over de toekomst.

Kuin: 'Veendam wil zelfstandigheid, maar wij kunnen naar mijn mening niet zelfstandig blijven. Onze gemeenteraad moet bepalen wat er nu gaat gebeuren. Wil de raad toch een eigen ambtelijk apparaat? Moeten wij bijvoorbeeld diensten inkopen bij Veendam? Of bij Stadskanaal of Oldambt? En misschien zijn er nog wel meer opties. Daar is op dit moment echt niks over te zeggen.'

