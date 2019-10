Grafisch Museum koopt inventaris drukkerij Hendrik Werkman

'Het is elk geval een hele grote aankoop', zegt Oosterhof enthousiast. 'Het is heel bijzonder voor ons, als klein museum, dat we zo'n aankoop hebben kunnen doen. Bij Werkman komen zoveel dingen samen. Eigenlijk vertegenwoordigt Werkman als drukker en kunstenaar alles waar het museum voor staat.'

Fondsen

Om de inventaris aan te kunnen schaffen, werden diverse fondsen benaderd. Zonder die fondsen was het niet haalbaar geweest, weet Oosterhof. Om welk bedrag het gaat, laat de directeur in het midden.

'Werkman is internationaal bekend. Als je daar de spullen van koopt, moet je wel wat meebrengen. Dat geld hadden we niet op de plank liggen. Het is heel bijzonder dat we zoveel fondsen hebben meegekregen om deze aankoop te doen.'

In bruikleen

Momenteel heeft het Grafisch Museum al een deel van de inventaris in bruikleen. Tijdens gesprekken met de eigenaar van de collectie, kwamen daar nog 'hier en daar wat spullen bij'. Nu de koop definitief is, zijn er volgens Oosterhof meerdere plannen met de collectie.

'Tot nu toe is de collectie niet toegankelijk geweest voor onderzoekers. Nu hebben wij kunsthistorica Anneke de Vries gevraagd onderzoek te doen naar de collectie. En we zijn bezig om een nieuwe ruimte in te richten, speciaal voor deze collectie, zodat mensen er meer van kunnen zien dan nu het geval is.'

Degelpers

Ook worden enkele stukken gerestaureerd, waaronder een vooroorlogse degelpers. Het doel is om deze weer werkend te krijgen. In het late najaar van 2020 hoopt Oosterhof dat de collectie te zien is.