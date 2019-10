'Onveilige vaarroute oorzaak van containerramp MSC Zoe'

De zuidelijke vaarroute in de Noordzee, waar containerschip MSC Zoe op nieuwjaarsavond van dit jaar 342 zeecontainers verloor, is mogelijk onveilig. Dat komt naar voren uit een onderzoek van onderzoeksprogramma Zembla van BNNVARA.

Als dat daadwerkelijk zo is, heeft dat mogelijk gevolgen voor de aansprakelijkheid voor de ramp.

Raakte MSC Zoe de zeebodem?

Zembla concludeert op basis van een nauwgezette reconstructie met behulp van deskundigen ook dat het containerschip die bewuste avond de zeebodem heeft geraakt, waarna het de containers verloor.

Door de ruige weersomstandigheden maakte het schip meer dan dertig graden slagzij, met als gevolg de harde aanraking met de zeebodem. De theorie dat het schip de bodem geraakt zou hebben, is overigens niet nieuw. In februari opperden verschillende experts dit ok al.

Rederij MSC ontkent vooralsnog dat het schip de zeebodem heeft geraakt.

In de nacht van 1 op 2 januari dit jaar verloor de MSC Zoe boven de Waddeneilanden 342 containers. In de dagen en weken daarna spoelden duizenden kilo's afval aan op de Waddeneilanden en de Groningse en Friese vaste wal. In totaal gaat het naar schatting om 3436 ton (containers en inhoud). Daarvan is tot nu toe 2068 ton opgeruimd. Grofweg gezegd: twee derde is opgeruimd, naar één derde wordt nog gezocht. De verwachting is overigens dat niet al het afval van de MSC Zoe wordt opgeruimd. De afhandeling van de gevolgen van de ramp met de MSC valt onder de regie van het Bestuurlijk Wadden Overleg+ (BWO+). Naast Rijkswaterstaat zitten in dit bestuursorgaan onder meer de Veligheidsregio's Groningen en Friesland en de Waddengemeenten.

Uitgesproken

Klaas Reinigert, onder meer voormalig adviseur van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, is uitgesproken over de conclusie van Zembla.

'MSC Zoe is zestien meter breed. Met dertig graden slagzij neemt de diepgang zeker met vijftien meter toe. Dan moet-ie gestoten hebben en de grond hebben geraakt', zegt hij. Voormalig loods Gerrit Terpstra onderschrijft Reinigerts conclusie.

Geen reactie

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) en het Openbaar Ministerie (OM) onderzoeken de containerramp eveneens en maken hun bevindingen waarschijnlijk begin 2020 bekend. Ze willen echter niet reageren op de conclusies die Zembla aan het licht bracht na hun onderzoek.

Eén betrokken onderzoeker wist wel te vertellen dat 'aan een instrument op de brug te zien was dat het schip meer dan dertig graden slagzij had gemaakt'.

MSC kiest voor noordelijke vaarroute

Containerschepen van rederij MSC varen inmiddels allemaal via de noordelijke vaarroute over de Noordzee. Volgens een woordvoerder heeft dat niets te maken met een mogelijk onveilig zuidelijke vaarroute.

'Die beschouwen we als veilig. We kiezen er vrijwillig voor om de noordelijke route te nemen, in afwachting van het onderzoek', aldus de rederij.

