Nachtburgemeester roept op: Houd oogje in het zeil in uitgaansleven

Echt concrete resultaten heeft zijn nachtburgemeesterschap nog niet gebracht, erkent Poolman zelf. Daar is het tweede jaar voor.

'We willen dat oplossen'

'Er zijn sommige vrouwen die, als ze naar bepaalde tenten gaan, er al vanuit gaan dat ze betast worden. Dat is iets wat we willen oplossen', zegt Poolman. 'En dat kun je niet alleen oplossen met kroegeigenaren en beveiligers. De bezoeker moet er zelf rekening mee houden.'

'Stel', zegt Poolman, 'jij bent een meisje en ik ben een vervelende guy, en ik spreek je op een vervelende manier aan. Iemand die dat ziet, moet dan de ballen hebben om aan jou te vragen of alles goed gaat.'

Bescherm anderen tijdens uitgaan

Maar hoe krijg je zoiets in een stad als Groningen voor elkaar, en ook nog binnen een jaar?

'We zijn nu bezig om filmpjes te kunnen maken waarin we laten zien hoe je andere mensen die uitgaan kunt beschermen en hoe je om ze kunt geven', zegt Poolman.

'We willen dat mensen zorg voor elkaar dragen en anderen niet in een steegje achterlaten. Het publiek moet zich meer verantwoordelijk voelen voor de ander, ook als ze de ander niet kennen.'

Drugs testen

Ook op het gebied van het testen van drugs wil Poolman stappen zetten. 'Dat kan nu alleen op donderdagmiddag om 13:30 uur. Noem mij eens iemand die weleens drugs gebruikt, en dat op donderdagmiddag 13:30 uur doet.'

Daarover moet meer voorlichting komen, vindt Poolman. 'We weten dat het gebeurt, en we willen niet dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Voorlichting is daarin de key.'

Nachtstadhuis

Om dit soort problemen op te lossen wil Poolman graag een Nachtstadhuis oprichten.

'Niet alleen voor drugsgevallen, maar ook als je in de kroeg in glas bent gaan staan. Of als je gewoon een probleem hebt waar je mee zit, en je wilt doorverwezen worden. Of er gewoon met iemand over kletsen.'

Of het Nachtstadhuis er over een jaar moet staan? 'Dat is wel het doel', zegt Poolman. 'Absoluut.'

