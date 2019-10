Lopend vuur: Niet elk dier is een huisdier

Het ging om soorten die op de lijst met Invasieve Uitheemse Soorten van de EU staan, zoals zonnebaarzen, geelwangschildpadden en de plant mammoetblad.

Alle huisdieren toegestaan

In principe mogen vrijwel alle dieren namelijk als huisdier worden gehouden. Ook het houden van de zogenaamde 'exotische' huisdieren is in ons land niet verboden. Echter, de laatste tijd groeit het aantal exotische dieren dat moet worden opgevangen bij organisaties zoals Stichting AAP. De eigenaren kunnen de verzorging namelijk niet altijd aan.

Wat wel verboden is, is het importeren van exotische dieren. Je zou je dus kunnen afvragen of het niet tijd is voor strengere regels rond het houden van huisdieren.

