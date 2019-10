Dit Was De Week: 'Het water staat veel ondernemers aan de lippen'

Weleens gehoord van poly- en perfluoralkylstoffen? Je kent ze waarschijnlijk beter onder de noemer PFAS. Deze week kwamen ze volop in het nieuws. Net als een opgepakte Syrische terrorist.

Hoe schoon is de grond?



De bouwwereld maakt zich grote zorgen over nieuwe regels voor vervuilde grond. Grond dat gebruikt wordt bij bouwprojecten moet nu eerst worden gecontroleerd op de aanwezigheid van niet afbreekbare chemische stoffen, PFAS geheten. Die metingen zullen voor veel vertraging zorgen, verwacht brancheorganisatie Bouwend Nederland.

Ook voor het werk aan de zuidelijke ringweg zijn PFAS 'een grote uitdaging'.



Donderdag werd bekend dat Groningse bouwers zich vanwege alle onzekerheid aansluiten bij al een eerder aangekondigd protest op het Malieveld. 'Het water staat veel ondernemers aan de lippen', aldus Bouwend Nederland.

Opbieden huurwoningen

Vastgoed Company Veendam kon dinsdag rekenen op een boel kritiek over een nieuwe manier van woningverhuur. Het bedrijf liet geïnteresseerden van appartementen aan de Damsport in Stad tegen elkaar opbieden. De vijf hoogste bieders maakten kans op de woning. 'Geldwolven', oordeelden sommigen op Facebook. En ook wethouder Roeland van der Schaaf sprak zijn ongenoegen uit.

Nog diezelfde avond stopte het bedrijf met het biedproces. 'Het ging ons niet om de hoogste huur. We wilden alleen de markt wat opener trekker', zei een geschrokken Muri Arpcaci namens het bedrijf.

Op deze appartementen kon je bieden (Foto: Damsportgroningen.nl)



Kaartenactie Eva

De derde verjaardag van de doodzieke Eva wordt er een om nooit te vergeten. De ouders van het meisje, dat aan een zeldzame vorm van botkanker lijdt, deden vorige week een oproep om hun dochter een verjaardagskaart te sturen. Die oproep werd al snel door landelijke media opgepikt, met postzakken vol kaarten als gevolg.

Bij Eva werd een tumor op haar stuitje ontdekt, vertelt moeder Ellen. 'Ze ging staand eten, had 's nachts pijnaanvallen en haar stuitje kleurde blauw. Ze sliep niet meer, at niet meer en viel heel erg af.'

De zieke Eva (Foto: Ellen Sreiwz/Facebook)



Hert herenigd met eigenaar

Een weggelopen hert zorgde donderdag voor vraagtekens bij Faunavisie Wildcare. Het dier stond op zijn gemak te grazen in een tuintje in Oude Pekela. Daar werd het door de politie verdoofd en naar de opvang in Westernieland gebracht. Na een oproep op Facebook werd de eigenaar getraceerd.



Syrische terrorist opgepakt



Vrijdag werd bekend dat een 29-jarige Syriër is opgepakt in het azc in Ter Apel. De man, vermoedelijk commandant van de terroristische organisatie Ahrar Al Sham, wordt verdacht van het vernederen van gedode strijders. De Syriër zou met zijn voet op gedode mensen zijn gaan staan en tegen lijken hebben geschopt. Ook zou hij op een YouTube-video zingend de dood van de slachtoffers vieren en naar hen verwijzen als honden. De Syriër hangt mogelijk een levenslange straf boven het hoofd.

De Slotplaat

Dit gevaarte van een kilometer lang trok woensdag de aandacht in Uithuizermeeden. Het is een werktrein van de firma Swietelsky die anderhalve kilometer spoor per dag kan vervangen.