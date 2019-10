Groningse bouwers sluiten zich aan bij protest op Malieveld

Bouwbedrijven hebben last van stikstof en PFAS-regels (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Bedrijven uit de Groningse bouwsector sluiten zich op woensdag 30 oktober aan bij het protest op het Malieveld in Den Haag.

Dat maakt brancheorganisatie Bouwend Nederland Regio Noord donderdag bekend. Ook MKB-infra, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Cumela, VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de actie.

'De nood bij veel bedrijven is hoog door de stikstof en PFAS-impasse. Het water staat veel ondernemers aan de lippen', staat in een gezamenlijke verklaring.

Stikstof en PFAS

Door de stikstofregels van de overheid liggen veel bouwprojecten op dit moment stil. Initiatiefnemer van het protest, Stichting Grond in Verzet, hekelt bovendien de zogeheten PFAS-norm, waardoor bedrijven die grond of slib verplaatsen of bouwen niet langer hun werk kunnen doen.

Publieksvriendelijke actie

Bouwend Nederland steunt de actie van komende woensdag, maar stelt wel enkele voorwaarden.

'Voor ons is wel een randvoorwaarde dat de actie publieksvriendelijk verloopt en niemand tot overlast is. Daar spannen wij ons met de organisatie maximaal voor in. Verder moet er evenredige aandacht zijn voor PFAS/stikstof en nadruk op nadelige maatschappelijke effecten van de huidige impasse.'

Geen voertuigen op Malieveld

De gemeente Den Haag liet woensdag weten dat tractoren en andere zware voertuigen niet meer welkom zijn op het Malieveld. Het dek van de parkeergarage onder een groot deel van het Malieveld zou maar beperkt mogen worden belast.

Op welke manier Bouwend Nederland de actie precies steunt, is nog niet bekend. De inzet is in elk geval 'met veel mensen en geen materieel'.

Lees ook:

- Na de boeren gaat nu ook de bouwsector protesteren in Den Haag

- Vrees voor nieuwe regels vervuilde grond: 'Dit wordt echt een enorme uitdaging'