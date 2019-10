Eigenaar weggelopen hert meldt zich bij Faunavisie

'Er belde een meneer uit Drieborg op die zei dat zijn hert bij ons zit', vertelt Pim Lollinga van Faunavisie.

'De eigenaar was het dier sinds gisteren kwijt. Hij snapt er niets van dat het in Oude Pekela bij mensen in de tuin stond te eten.'

Geen damhert

Het dier werd woensdag door de politie gevangen en verdoofd naar de opvang in Westernieland gebracht. Lollinga deed woensdag een oproep op Facebook om de eigenaar van het hert op te sporen. Hij vermeldde ten onrechte dat het om een damhert ging.

'Volgens de eigenaar gaat het om een sikahert. Dat hadden we inmiddels ook al van meerdere deskundigen begrepen. Ik had er nog nooit eentje gezien', zegt Lollinga.

Sikaherten komen oorspronkelijk uit Oost-Azië, weet hij inmiddels. 'Ze zijn jaren terug in Schotland en Duitsland uitgezet voor de jacht.'

Pijltje in de kont

Om het sikahert met de rechtmatige eigenaar te herenigen, moet een en ander georganiseerd worden.

Lollinga: 'Er komt wat bij kijken, want het is geen klein jongetje. Een dierenarts gaat hem waarschijnlijk een pijltje in de kont schieten. Dan valt hij in slaap en wordt hij in Drieborg weer wakker.'

