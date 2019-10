Veldhuur Stadse voetbalclubs stijgt met 120 procent: 'Sport wordt een luxe artikel'

Voetbalverenigingen in de stad Groningen betalen met ingang van het seizoen 2020/2021 fors meer voor de huur van velden. De stijging bedraagt in sommige gevallen ruim 10.000 euro per jaar.

Oorzaak is het schrappen van de zogenaamde trainingsurenkorting die de clubs al jarenlang krijgen.

'Vroeger was het zo dat we met grasvelden zaten waar korting op werd toegepast, omdat de velden niet altijd bruikbaar waren', legt Bram Reudink uit. Hij is voorzitter van Sportkoepel Groningen, dat de belangen van Groningse sportverenigingen behartigt.

'Nu zijn velden wél altijd bruikbaar, omdat het merendeel kunstgrasvelden zijn. Dus dacht men: dan zetten we een streep door die korting en hebben we geld gevonden om de begroting op orde te brengen.'

Wat verandert er?

Dit seizoen hanteert de gemeente Groningen nog verschillende huurtarieven voor de Stadse voetbalverenigingen. Voor wedstrijden ligt dit tarief op €20,93 per uur voor senioren en €10,47 voor junioren. Voor trainingsuren liggen de tarieven met €9,53 (senioren) en €4,76 (junioren) beduidend lager dan het wedstrijdtarief. Na het schrappen van de trainingsurenkorting betalen clubs ook voor de trainingen de hoofdprijs. Dit betekent per trainingsuur €11,40 meer voor senioren, voor junioren gaat het uurtarief met €5,71 omhoog.

Sportkoepel Groningen liet de financiële gevolgen voor voetbalclubs doorrekenen. De kleinere clubs betalen enkele honderden euro's extra per 2020/2021. Vijf grote verenigingen moeten een stijging van meer dan 10.000 euro begroten. Uitschieter is Lycurgus, dat bijna de 20.000 euro aan extra huurkosten aantikt volgens de eerste berekeningen.

Verenigingen moeten steeds dieper in de buidel tasten en dat wordt doorberekend naar de leden Bram Reudink - Sportkoepel Groningen

'De afgelopen jaren zijn de tarieven op alle fronten al geïndexeerd', vertelt Reudink. 'Sinds 2014 hebben we als sport al zes ton bij elkaar gebracht door indexatie. Nu gaat er nog eens 6 ton extra geïncasseerd worden. Dus zitten we op 1,2 miljoen extra dat betaald wordt.'

'Dit kan op een gegeven moment niet meer houdbaar zijn. Verenigingen moeten steeds dieper in de buidel tasten en dat wordt doorberekend naar de leden. We hebben hartstikke mooie ambities met sport, maar als je kijkt hoe dat betaald moet worden, komt het alleen bij de sport vandaan. Dat staat haaks op het beleid.'

Sport als luxe artikel

'Het coalitieakkoord 'Gezond, groen, gelukkig Groningen', daar zet je nu eigenlijk een streep doorheen. Langzamerhand wordt het behoorlijk duur om lid te zijn van een vereniging. Dan zie je het als gemeente steeds meer als luxe artikel. Dat is niet wat je wilt als je alle bewoners in beweging wil laten komen.'

Volgens Reudink is het problematisch dat financiële problemen bij de gemeente neergelegd worden bij sportverenigingen. 'De verhogingen komen steeds op ons dak terecht.'

'Dramatisch voor verenigingssporten in Stad'

Met zo'n 900 leden is VV Helpman een van de grotere clubs in Stad. Bestuurslid Gerro Dijksma ziet dat de broekriem al jaren aan wordt getrokken. Het nieuws dat de trainingsurenkorting verdwijnt, noemt hij 'dramatisch voor verenigingssporten in de stad'.

'De tariefverhogingen zetten gewoon door. De energielasten stijgen en de ozb ook. We zijn eigenaar van ons pand geworden, niet wetende dat er een ozb-verhoging aan zat te komen. En nu krijgen we deze eroverheen.'

We moeten door alle tariefstijgingen aansturen op een forse contributieverhoging van 25 euro komend jaar Gerro Dijksma - bestuurslid VV Helpman

Het bestuur van Helpman leek af te stevenen op een positieve begroting, maar alle financiële ruimte verdween als sneeuw voor de zon. Met een noodzakelijke stap als gevolg.

'We leggen op de algemene ledenvergadering bij de leden de boodschap neer dat we de begroting niet rondkrijgen. We moeten door alle tariefstijgingen aansturen op een forse contributieverhoging van 25 euro komend jaar. Dat is zo'n tien procent verhoging. Het komt op het bordje van verenigingen en de leden.'

Ledenstop

VV Helpman loopt niet alleen tegen financiële obstakels aan. Ruimtegebrek vormt ook al enige tijd een probleem. Volgens bestuurslid Gerro Dijksma reageert de gemeente steevast met 'nee' als er een verzoek wordt gedaan om van het hoofdveld (nu natuurgras) een kunstgrasveld te maken. Gevolg is dat groei er niet meer inzit. Momenteel deelt Helpman het complex met voetbalvereniging Be Quick 1887 en Rugby Club Groningen. 'Volgend jaar moeten we waarschijnlijk een ledenstop afkondigen voor de zaterdag', aldus Dijksma.

Met een lachje om zijn mond denkt Dijksma aan het Sportakkoord Groningen waar hij bij betrokken is. Hier wordt verspreid over twee jaar vier ton in wordt geïnvesteerd. Hij noemt het akkoord 'prachtig'.

'Waar ben je dan mee bezig?'

'Maar mijn eerste gedachte was: we gaan hiermee bezig om mensen te stimuleren om te gaan sporten en aan de andere kant wordt bezuinigd en gaan de tarieven onhoog. Waar ben je dan mee bezig?''

'Het staat mij heel erg tegen dat er wordt toegezegd om iedereen in beweging te krijgen en aan de andere kant zeg je tegen sportaanbieders: jongens, het wordt alleen maar duurder Dat kun je niet rijmen met elkaar.'

Clubs uit de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren

Deze extra kostenpost geldt niet voor voetbalverenigingen uit de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren. Die gemeenten gaven al geen korting op trainingen en dus is er ook geen verdubbeling van de tarieven voor die clubs.