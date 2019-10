COA dringend op zoek naar extra asielbedden in Groningen

'We zijn in het hele land in gesprek met gemeenten, dus ook in Groningen', zegt COA-woordvoerder Werner van Bastelaar. De organisatie is landelijk op zoek naar duizenden extra bedden.

Het capaciteitsprobleem speelt al langer. Vorig jaar benaderde het COA ook al een aantal gemeenten in onze provincie.

Achter de schermen

Van Bastelaar wil niet zeggen om welke gemeenten het dit keer gaat: 'Deze gesprekken vereisen grote zorgvuldigheid en vinden daarom achter de schermen plaats.' Hij verwacht dat het COA binnenkort meer bekend kan maken.

Bellingwolde wil niet

Eén van de gemeenten die in elk geval niet van plan is gehoor te geven aan het verzoek, is Westerwolde. Het voormalige asielzoekerscentrum De Grenshof in Bellingwolde gaat niet meer open, is het stellige standpunt van burgemeester Jaap Velema.

Het aanmeldcentrum, het vertrekcentrum en het azc in Ter Apel hebben bij elkaar tweeduizend opvangplekken. Daarmee doet Westerwolde al meer dan genoeg voor de opvang van asielzoekers, zegt Velema.

Opvang zit vol

Het COA ging ervan uit dat tot eind dit jaar landelijk 25.000 opvangplekken nodig zouden zijn. Maar die zijn nu al vol. 'We hebben geen reservecapaciteit meer', bevestigt Van Bastelaar berichtgeving van de NOS.

Het gebrek aan opvangplekken heeft meerdere oorzaken. De procedure voor de aanvraag van een verblijfsvergunning neemt veel tijd in beslag. Als een asielzoeker eindelijk te horen krijgt dat hij in Nederland mag blijven, moet hij doorstromen naar een huurhuis. Ook dat duurt vaak lang. En zolang er geen woonruimte is gevonden, houdt de vluchteling noodgedwongen een plek in het azc bezet.

Lang proces

Afgewezen asielzoekers vormen een ander probleem. Als ze niet willen meewerken, kunnen ze hun procedure rekken door in beroep te gaan tegen hun afwijzing. Het komt ook voor dat de autoriteiten in het land van herkomst niet willen meewerken aan hun terugkeer.

Ter Apel en Delfzijl

In de provincie Groningen worden momenteel in twee plaatsen asielzoekers opgevangen. Behalve in Ter Apel gebeurt dat ook in Delfzijl. In de havenstad is plek voor maximaal 400 asielzoekers. Het was al de bedoeling dit aantal in 2021 uit te breiden tot 672.

