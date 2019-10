Waterschade boekhandel in Stad geschat op halve ton, winkel vrijdag weer open (update)

Boekhandel Van der Velde aan de Grote Markt in Stad is donderdag gesloten vanwege een gesprongen waterleiding. De boekhandel verwacht dat ze op vrijdagochtend weer open kunnen.

Op Facebook meldt de boekhandel dat er sprake is van ernstige waterschade.

'50.000 schade'

Filiaalmanager Tjitske de Zee schat de totale schade op 50.000 euro. 'Ik was aan het werk in de andere vestiging, toen ik gebeld werd door mijn collega. Die zei: je moet nú hierheen komen. Het water komt uit het dak.'



Bovenburen

Waarschijnlijk is de waterleiding in het kantoorpand boven Van der Velde gesprongen. Daar is telefoonwinkel Belsimpel gevestigd. 'Eerst lekte het alleen een beetje onze technische ruimte binnen. Maar toen de bovenburen later de kraan openzetten, stroomde hun hele waterketel leeg in onze winkel.'

Medewerkers van Belsimpel zijn te hulp geschoten bij het opruimen.



Eén van de getroffen boeken. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



'Waterval'

'Het was echt een waterval', vervolgt de filiaalmanager. De cultuurafdeling, de afdeling met geschiedenisboeken: alles staat onder water. 'We proberen nu te redden wat er te redden valt.'

Van der Velde heeft ook nog een vestiging aan het Akerkhof in Stad, die locatie is wel gewoon open.

Bedankt

De boekhandel bedankt via Facebook klanten die hebben meegeholpen met het verplaatsen van spullen. Of de winkel daadwerkelijk op vrijdagochtend weer open kan laat de winkel op een later tijdstip weten.



Dit bericht is bijgewerkt met een toelichting van de filiaalmanager en het geschatte schadebedrag. In een nieuwe update laat de winkel weten dat ze naar verwachting morgen weer open gaan.