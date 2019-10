Boek over 25-jarig bestaan Groninger Museum beschrijft zowel hoogte- als dieptepunten

Publicist Johan van Gelder schreef een boek over het Groninger Museum (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Hij verklaart de titel als volgt: 'Toen in 1987 Gasunie 25 miljoen gulden doneerde aan de gemeente Groningen, werd het mogelijk om een compleet nieuwe gebouw voor het museum neer te zetten. 'Een feestpakket', noemde directeur Frans Haks dat destijds.'

Andere tijd

Maar die donatie ging gepaard met veel botsende meningen en juridische gevechten, valt te lezen in het boek. 'De Groningers hadden toen het gevoel dat het door hun strot werd geduwd. Die hadden liever gezien dat het zou worden gebruikt voor FC Groningen, of voor de verlaging van de energierekening. Die plannen verdwenen plots in de prullenbak.'

Tegenwoordig zou zo'n royale gift niet meer kunnen, denkt Van Gelder. 'Nu is er nog meer onvrede, bijvoorbeeld door de gaswinning.'



De huidige directeur dacht dat het gebouw geen lang leven beschoren zou zijn Johan van Gelder - schrijver

Mendini

Van Gelder ziet het huidige gebouw van het Groninger Museum als het allergrootste kunstwerk ooit in de provincie Groningen. Het werd destijds ontworpen door de Italiaanse vormgever Alessandro Mendini, aan wie het museum dit jaar ook een volledige expositie wijdt.

Niet iedereen had gedacht dat het museum deze mijlpaal zou halen. 'Een van de twijfelaars was directeur Andreas Blühm zelf', zegt Van Gelder. 'Hij vond het een bijzonder en vreemd gebouw en dacht dat het geen lang leven beschoren zou zijn. Nu zegt hij dat hij zich daar in heeft vergist, omdat het zich onderscheidt van andere musea.'

Documentaire

Over het 25-jarig bestaan is ook een documentaire gemaakt, genaamd 'Een eigen planeet: het Groninger Museum van Frans Haks'. Op zondagavond 10 november om 20.00 is de documentaire van regisseur Eric Blom te zien op TV Noord.

