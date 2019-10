Toenemende zorgen over opvang dak- en thuislozen

Het aantal opvangplekken voor dak- en thuislozen is in Groningen op dit moment voldoende. Maar het vinden van een ├ęchte oplossing dreigt spaak te lopen.

Dat constateert Lieuwe de Boer, hoofd 'Maatschappelijke Opvang' bij Het Kopland, de Groningse organisatie voor de opvang van dak- en thuislozen.

Zijn zorgen komen overeen met die van Het Leger des Heils. Dat trok deze week aan de bel bij het kabinet. Door krimpende budgetten staat de kwaliteit van de zorg door het Leger aan mensen, die moeite hebben zich staande te houden in de samenleving, onder druk.

Netwerk

'We hebben 31 opvangplekken in onze nachtopvang in Groningen. Daarvan zijn er over het algemeen 20 tot 25 bezet, net als in voorgaande jaren', zegt De Boer. 'Tegenwoordig gaan we zo snel mogelijk het gesprek aan, als iemand zich bij de opvang meldt. Een trajectbegeleider ('interventiewerker') probeert dan te achterhalen waar en bij wie iemand onder dak kan worden gebracht. Welke netwerk heeft zo iemand? Waar komt hij of zij vandaan?'

Bij Het Kopland melden zich jaarlijks ongeveer vijfhonderd mensen voor een plek in de nachtopvang. De meesten komen uit de stad of provincie Groningen, maar ze komen ook elders uit het land. Ook deze mensen kunnen een slaapplek in de opvang krijgen, op voorwaarde dat ze de Nederlandse nationaliteit hebben. Maar ook al is dat het geval, dan nog komt niet iedereen naar binnen. 'Er melden zich ook mensen die het thuis even niet meer zien zitten. Die helpen we op een andere manier, of verwijzen we door naar een andere instantie, waar ze beter terecht kunnen', zegt Liewe de Boer, hoofd 'Maatschappelijke Opvang' bij Het Kopland.

Ketenpartners

De Boer: 'We stellen alles in het werk om te bereiken dat iemand zo kort mogelijk bij ons moet verblijven. Daarbij werken we samen met verschillende ketenpartners, zoals gemeenten, corporaties, GGZ Lentis en Verslavingszorg Noord-Nederland.'

De druk neemt toe, constateert De Boer. 'Er zijn nog geen wachtlijsten, maar het aantal daklozen groeit. Als er minder middelen zijn voor begeleiding, wordt het lastiger iemand in zijn woning te houden Ook al verblijven zij gemiddeld korter in de nachtopvang dan voorheen.'

Herhuisvesting

'Vooralsnog hebben we directe opvangcapaciteit genoeg', zegt De Boer. 'Maar het vinden van herhuisvesting wordt steeds moeilijker door verschralende middelen. Als de vervolgmogelijkheden beperkt worden - en dat zien we landelijk gebeuren - dan vrees ik in de toekomst ook hier voor problemen.'

Een kwestie van meer geld dus? De Boer: 'Was het maar zo simpel. Meer geld aan de primaire opvang besteden betekent niet dat je daarmee de herhuisvesting meteen goed hebt geregeld. Daarvoor is goede samenwerking nodig met gemeenten, corporaties en wijkteams.