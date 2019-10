Olaf Vos leert buitenlandse studenten wat 'kledderpuut' betekent

Een 'crash course' Gronings voor buitenlandse studenten waarin ze onder meer leren wat een 'kledderpuut' is. Zanger en streektaaldeskundige Olaf Vos geeft die cursus volgende week vrijdag in het Grand Theatre in de Stad.

De Groningse les voor buitenlanders is onderdeel van het Let's Gro-festival dat komende woensdag begint.

'Ik leer ze dat het belangrijkste woord in het Gronings 'moi' is', vertelt de cursusleider. 'Afhankelijk van hoe je het uitspreekt kan dat verschillende dingen betekenen. Gewoon 'goeiedag', maar je kan het ook uitspreken op een manier zodat het betekent: 'Hallo, wat moet je van mij?'' Vos geeft wel vaker Groningse cursussen maar zelden aan buitenlandse studenten.

Een dikke knipoog

'Ik denk dat het heel zinvol is', vertelt hij. 'Ze zijn hier misschien maar een korte tijd, maar het kan niet anders dan dat ze een Groninger tegenkomen en dan is het natuurlijk prachtig. Dat vinden ze zelf ook, als ze zich verstaanbaar kunnen maken.'

De cursus van Vos is er een met een dikke knipoog. 'Ik leg ze uit dat het belangrijk is dat ze het Groningse woord voor 'dronken' kennen. Als je dronken op straat ligt en je wilt hulp en er komt een Groninger langs die geen Engels spreekt dan moet je hem kunnen vertellen dat je 'doen' bent.'

Geen illusies over de toekomst van het Gronings

Behalve als cursusleider is Vos ook als zanger van VanDeStraat een van de grootste promotors van de Groninger streektaal.

'Ik maak me geen illusies over de toekomst van het Gronings. Ouders gaan niet zomaar weer Gronings tegen hun kinderen spreken. Maar ik merk altijd dat mensen heel enthousiast worden als ik ze wijs op mooie Groningse muziek of Groningse gedichten.'

Marlene Bakker over zingen en schrijven in het Gronings

De 'crash course' waarin Olaf Vos onder meer in gaat op het belang van een kledderpuut is onderdeel van een uitgebreid programma over het Gronings.

Tijdens de avond in het Grand Theatre vertelt zangeres Marlene Bakker over schrijven en zingen in de streektaal en gaat hoogleraar Goffe Jensma in op de ontwikkeling van het Gronings in de afgelopen zestig jaar.