Delfzijlsters houden korte lijntjes bij massale versterking

In deze buurt in Delfzijl Noord staan 527 huizen die niet voldoen aan de norm. Ze worden grotendeels gesloopt en herbouwd.

Uniek convenant

De bewoners zijn al bijna twee jaar hierover in gesprek met Acantus en de gemeente. Afgelopen voorjaar kwam de kogel door de kerk en kwam er vanuit het Rijk geld vrij om de woningen aan te pakken.

Volgens voorzitter Wim Baars van de Belangenvereniging Zandplatenbuurt Delfzijl is het convenant uniek voor het aardbevingsgebied: 'Het gaat niet alleen om de stenen, maar vooral om de mensen. Nu kunnen we van start met het echte werk.'

Telefoon met draaischijf

Om het convenant kracht bij te zetten, kregen burgemeester Gerard Beukema, Acantus en huurders symbolisch een ouderwetse telefoon met draaischijf. Ze willen korte lijntjes met elkaar houden tijdens de versterking.

De bewoners willen vooral invloed op hun omgeving: waar de huizen komen, hoe de huizen eruit komen te zien en welke faciliteiten er zijn voor kinderen, gezinnen en ouderen. 'Het gaat erom dat we we weer in een veilige en leefbare buurt terechtkomen', zegt Baars.

Ook burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl roemt het convenant: 'We zullen nog voor hete vuren komen te staan. Dan is het belangrijk dat inwoners zich vertegenwoordigd voelen door een belangenorganisatie. Het is een enorme opgave die we tot het einde samen willen volbrengen.'

Lange adem

Het wordt een kwestie van lange adem: volgens Linda Stol, manager Wonen bij Acantus, zal het niet vanzelf goedkomen. 'Ik hoop dat we over tien of vijftien jaar tevreden kunnen terugkijken en dat we elkaar hebben verbaasd over de goede samenwerking.'

De eerste huurders gaan volgende maand over naar De Houtwerf bij de jachthaven in Delfzijl. Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken, nu verantwoordelijk voor de versterking, gaat het complex op 14 november officieel openen.

Nieuwbouwlocaties

De huizen in de Zandplatenbuurt worden op tien tot twintig verschillende locaties in Delfzijl gebouwd. De presentaties daarvan zijn op vrijdag 22 november voor de bewoners van de Zandplatenbuurt en zaterdag 23 november voor alle andere geïnteresseerden.

Lees ook:

- Versterking in Delfzijl-Noord: honderden woningen tegen de vlakte

- Delfzijl presenteert locaties voor 750 nieuwe huizen