'De herindeling is een voorspelbare puinzooi geworden'

De gemeente Veendam blaast de ambtelijke samenwerking met Pekela op. Stadskanaal herbezint zich op haar positie. Is de herindeling mislukt in Zuidoost-Groningen, of moet de provincie hoog spel spelen en ingrijpen, met de kans de deksel op de neus te krijgen, Beter Weters?

Het wil niet vlotten

De gemeentelijke herindeling in Zuid West Groningen wil niet vlotten. Dit kan men zonder meer stellen. Het gaat hier om de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela. Samen hebben ze zo'n 72.000 inwoners. Dat zou samen een grote sterke gemeente kunnen worden. Met als hoofd ontsluitingsverkeersader de N 33, die loopt van de Eemshaven naar de doorgaande A 28 bij Assen/Beilen.

Fusie opleggen niet verstandig

Stadskanaal blijft wat afzijdig. Veendam en Pekela laten de ambtelijke organisaties samenwerken in de Kompanjie. Echter de verdere plannen zijn nu door Veendam stopgezet. Wat moet er nu dan gebeuren? Een fusie van bovenaf opleggen, lijkt me doorgaans niet gezond. Ook hier niet. Dus bestendig voorlopig de bestaande situaties. Fuseren is ook niet alles.



Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad.

Geen toverpoeder

Niemand heeft wat aan dit bestuurlijke gebakkelei op de vierkante meter. Kleinschalige gemeenten overleven het geweld niet van nieuwe taken en door herindelingen zijn mensen in grotere gemeenten allang afgehaakt bij de lokale democratie. Het herindelingsfetisjisme bleek geen toverpoeder voor problemen. Het is een voorspelbare puinzooi geworden met de provincie Groningen als ambassadeur van bestuurlijk falen. Laten zij zich dus vooral maar even koest houden.

Het deugt niet

Hooguit kunnen ze vanaf het provinciehuis nog wat centen overmaken naar de gemeenten. Het deugt natuurlijk niet dat gemeenten het mes moeten zetten in voorzieningen, terwijl ze aan het Martinikerkhof geld over hebben. Dat geldt natuurlijk helemaal voor het Rijk, dat grote delen van Groningen in de stront laat zakken. Wat mij betreft kappen we met de politieke afleiding van grootheidswaanzin en opschalingsdriften en eisen we op waar we recht op hebben: een rechtvaardige overheid met oog voor Groningen.



Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is campagnemedewerker van de SP. Daarvoor was ze voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP.



Arrogantie is hoog

Dat Pekela en Veendam elkaar los zouden laten zat er al heel lang aan te komen. De bestuursculturen van beide gemeenten passen niet bij elkaar. De arrogantie van Veendam is hoog en men wil op deze manier een herindeling afdwingen. Echter, de druiven zijn voor Pekela wel zuur. Men moet met minimale middelen opnieuw een ambtelijke organisatie optuigen.

Kans voorbij

Pekela heeft net als andere gemeenten de kans gehad om aan te sluiten bij Westerwolde. Maar men geloofde in een grote herindeling samen met Stadskanaal, Veendam, Pekela, Bellingwedde en Vlagtwedde. Gelukkig is dit gebeurd. De provincie moet zich niet gaan bemoeien met opnieuw herindelen. Men heeft inmiddels het resultaat kunnen zien. Herindelen levert niets op zeker financieel niet.

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen.