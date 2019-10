Schaatsgewest bezuinigt: clubs krijgen minder ijstijd

Het schaatsgewest Groningen moet fors bezuinigen. De belangrijkste ingreep is dat er minder ijsuren gehuurd worden bij Sportcentrum Kardinge in Stad. Dat heeft gevolgen voor de trainingen en wedstrijden van schaatsverenigingen in de provincie.

In maart 2020 gaan alleen de maandagtrainingen nog door en gedurende het hele seizoen wordt de tijd voor wedstrijden op zaterdag ingekort tot gemiddeld drie uur.

Pijnlijk

'Het is een pijnlijk besluit. Het bestuur van het gewest heeft dit met tegenzin genomen, maar wel met overtuiging', valt er te lezen in een brief aan de schaatsclubs van 18 oktober jongstleden.

We huurden veel meer ijs dan waarvoor we inkomsten via de baankaarthouders ontvingen Bestuur schaatsgewest Groningen

Verlies

De oorzaak ligt in het verlies op het jaarresultaat van ongeveer 27.000 euro. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door dalende aantallen baankaarthouders. Een trend die al een aantal jaren zichtbaar is.

'Al met al hebben we vastgesteld dat we veel meer ijs huurden dan waarvoor we inkomsten via de baankaarthouders ontvingen', omschrijft voorzitter Bart Jonkers de problematiek.

Teleurstelling

'De maatregelen hebben tot teleurstellende reacties geleid. In de eerste plaats omdat er minder mogelijkheden komen voor clubs om te schaatsen. Ten tweede hebben mensen zich verbaasd en misschien ook wel ontstemd getoond over het feit dat het ze overvalt dat het vlak voor het seizoen bekend is geworden.'

Oproep

Om het tij te keren doet het schaatsgewest een oproep aan alle verenigingen om er voor te zorgen dat er in de toekomst meer mensen en vooral kinderen gaan schaatsen. In dit streven wordt er samengewerkt met Sportcentrum Kardinge.