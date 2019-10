SodM: geen limiet aan zoutwinning Nedmag

De Nedmag-locatie in Veendam (Foto: Google Street View)

Zoutconcern Nedmag mag een onbeperkte hoeveelheid zout uit de Groninger bodem winnen, volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is een limiet op de productie niet nodig.

Volgens de toezichthouder heeft de druk in de zoutcavernes en omstandigheden waaronder Nedmag werkt de belangrijkste invloed op de veiligheid in het gebied, en niet de hoeveelheid gewonnen zout. Dat zegt het SodM in een toelichting op haar advies op het winningsplan van Nedmag.

Meer zoutwinning bij Borgercompagnie

Dat betekent dat Nedmag in de toekomst de productie bij Borgercompagnie gaat opvoeren. De aankondigde sluiting van de winningsput bij Tripscompagnie wordt op die manier gecompenseerd. De laatste put is nu nog de belangrijkse winningslocatie van het concern.

De verschuiving van het zwaartepunt van de zoutwinning bezorgt Nedmag een uitdaging. 'Maar daar zijn wij toe in staat', meldt een woordvoerder. 'We hadden eerder dan verwacht een nieuw winningsplan nodig voor het kunnen boren op nieuwe locaties.'

Compensatie na incident

Nedmag moest een nieuw winningsplan indienen, toen het bedrijf vorig jaar besloot de winning bij Tripscompagnie af te bouwen. Dat besluit werd genomen toen daar vorig jaar op zo'n 2 kilometer diepte een lek in de bodem was geconstateerd. Tienduizenden liters pekelwater en waarschijnlijk ook diesel lekten bij dat incident weg.

De klap was destijds groot voor Nedmag, want 70 procent van het zout werd tot dat moment gewonnen bij Tripscompagnie. Om de sluiting van de putten rond Tripscompagnie op te vangen, wil Nedmag nieuwe putten openen. Maar daarvoor is het nieuwe winningsplan dus nodig.

Zwaartepunt verschuift

In de beoordeling van dat winningsplan krijgt Nedmag ruimte van het Staatstoezicht om de productie bij Borgercompagnie op te voeren, en nieuwe putten te slaan. In feite verschuift het zwaartepunt van de productie naar Borgercompagnie, ter hoogte van de plek waar in 1972 Shell-Biliton ooit begon met het winnen van zout.

Trillingen worden gemeten

Ondertussen heeft Nedmag een geofoon geplaatst, die bewegingen in de ondergrond moet detecteren. Het Staatstoezicht geeft in haar advies aan dat Nedmag met deze geofoon beter in staat is eventuele aardbevingen ten gevolge van zoutwinning te detecteren.

Ook moet de geofoon een beter onderscheid maken tussen een aardbeving als gevolg van gaswinning of een aardbeving als gevolg van zoutwinning. Het doel is dat de geofoon wordt aangesloten op het KNMI-netwerk.

