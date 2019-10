Onvolledig en té eenzijdig dossier: strafzaak van zedenverdachte uitgesteld

De strafzaak van een 47-jarige man uit Nieuwolda, die verdacht wordt van ernstige zedendelicten in Haule en Stadskanaal, is onverwacht uitgesteld. Dat bepaalde de rechtbank donderdag.

De Nieuwolder zou zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling, verboden wapenbezit en verkrachting in de periode september 2016 tot oktober 2017 én begin dit jaar. Het betreft hierbij een meerderjarig én een minderjarig slachtoffer.

Dat de strafzaak donderdag niet kon doorgaan, was mede op verzoek van de raadsman van de verdachte én van de officier van justitie.

De raadsman van de Nieuwolder had pas laat begrepen dat de zaak van zijn cliënt donderdag op inhoud zou worden behandeld. 'Ik heb mij onvoldoende kunnen voorbereiden. Ik kan nu niet pleiten', zei hij.

Onvolledig rapport

De officier van justitie stelde dat er een onvolledig rapport over de verdachte op tafel lag. 'Bovendien ligt hier een eenzijdig verhaal, met enkel de voordelige kant van de verdachte zelf', zei de aanklager. 'En dat is een heel ander beeld dan het gewelddossier wat ik hier voor me heb.'

Verdachte blijft vastzitten

De strafzaak wordt mogelijk voor drie maanden uitgesteld, tot alle rapporten, waaronder een cruciaal rapport van de psychiater, klaar zijn. Zijn raadsman vroeg de rechtbank om zijn cliënt vrij te laten in afwachting van diens aanstaande strafzaak. Maar dat verzoek wees de rechtbank af.

De man verscheen in 2012 ook voor de rechter. Hij werd destijds wegens verkrachting van twee prostituees veroordeeld tot vier jaar celstraf. Maar werd daarvan in 2013, in hoger beroep, vrijgesproken.



De slachtoffers waren donderdag voor de strafzaak in de zittingszaal aanwezig. Ondanks hun teleurstelling over de aanhouding van de zaak, gold voor hen vooral de opluchting dat de man voorlopig blijft vastzitten.

