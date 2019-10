Jonge mantelzorgers beleven dagje uit: 'Ik kan weer even kind zijn'

In de gemeente Westerkwartier is ongeveer een kwart van de kinderen jonge mantelzorger. Ze hebben te maken met een gehandicapt broertje of zusje, een ouder met psychische problemen of een verslaafd gezinslid.

Inge Sijtsema is van Stichting de Schans en begeleidt jonge mantelzorgers, en volgens haar valt er meer onder het mantelzorger zijn. 'Het is niet alleen zorgen voor iemand, maar ook zorgen hebben over iemand. Dat kan zijn een moeder die in en uit het ziekenhuis gaat en dat een kind zich daar zorgen over maakt.'



Volgens Sijtsma missen kinderen die mantelzorger zijn vooral de aandacht van de ouders of kunnen ze zichzelf wegcijferen. 'Maar het is niet alleen maar negatief voor die kinderen. Vaak is de toekomst positiever voor hun. Ze worden ouder met een meer verantwoordelijkheidsgevoel en ze leren rekening te houden met een ander.'

Bij De Schans proberen ze zoveel mogelijk jonge mantelzorgers te ondersteunen. 'We proberen een luisterend oor te bieden en geven coaching. Daarnaast organiseren we een dag voor ze om te ontzorgen.'

Ontzorgdag

Donderdag was zo'n dag voor die kinderen.

Naomi van den Boomgaard is nu mee met de ontzorgdag ter ondersteuning, maar was tot drie jaar geleden zelf een jonge mantelzorger. 'Mijn vader was ziek en was niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Drie jaar geleden overleed hij en daarna kreeg mijn moeder borstkanker. Gelukkig is dat nu weer voorbij.'

Sijtsema beaamt dat het goed is dat er zo'n dag is voor de kinderen. 'Kinderen dragen van nature al de wereld op hun schouders. Deze kinderen nog een stukje meer daarbij.'