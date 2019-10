Wederom celstraf voor man met strafblad van 31 kantjes

Volgens de aanklager was de verdachte vanaf medio april 2017 actief in Delfzijl. Hij had het voornamelijk gemunt op dure gereedschappen. De gestolen goederen ruilde de verslaafde man in voor drugs.

Negental aangiftes

Hij werd begin november van dat jaar opgepakt na een negental aangiftes. Ook de auto van zijn buren liet hij niet onaangetast. Hij liet in die wagen een bloedspoor achter. DNA- onderzoek wees al snel naar de verdachte veelpleger. Maar die ontkende alle diefstallen op zitting. 'Tuurlijk. Ik was in de buurt dus ik heb alles meteen maar gedaan', brieste hij tegen de rechters.

Bloedspoor in auto

'Ik hielp de buren mee met het verhuizen van een kast, zodoende kwam mijn bloed in hun auto.' Maar die verklaring vond de officier 'volstrekt onlogisch'. Uit de telefoon van de man bleek dat hij veel van de gestolen goederen aanbood via WhatsApp. In gesprekken ging het volgens de officier over spullen ruilen voor drugs. Een deel van zijn buit bood hij via foto's aan, genomen vanuit de woning van zijn vriendin.

'Te toevallig'

'Dat meneer deze spullen via via zou hebben gekregen is me veel té toevallig', zei de officier. Bovendien straalde de telefoon van de man ten tijde van diefstallen telefoonmasten in de omgeving van de roven aan.

De man zit momenteel vast voor soortgelijke feiten. Na die celstraf hoeft hij niet meer het resterende deel van de geëiste straf (nog 73 dagen) uit te zitten. Wel blijven 377 dagen voor hem op de plank liggen.

Ook moet hij zich onderwerpen aan drugscontroles, moet hij de schulphulpverlening in én meewerken aan reclasseringstoezicht. Mocht de reclassering dat nodig vinden, dan moet de man zich verplicht laten behandelen in een kliniek.

Vóór de geboren Amersfoorter naar Delfzijl toog, was hij voornamelijk in het midden van het land berucht als veelpleger. Zij strafblad telt inmiddels 31 kantjes.

De uitspraak is over twee weken.