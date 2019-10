Garage in Stadskanaal uitgebrand

Een garagebox aan de Steenbreekstraat in Stadskanaal is vrijdagochtend rond zeven uur door brand verwoest.

De brand is inmiddels onder controle, zegt een woordvoerder van de brandweer. 'Er is geen gevaar geweest voor de omliggende woningen.'

Volgens de melder van de brand stond er mogelijk een 45-kilometerauto in de garage, maar is niet zeker of dat ook het geval was.

Autobranden

In dezelfde wijk waren onlangs een aantal autobranden, die vermoedelijk zijn aangestoken. Volgens de woordvoerder is er geen reden om aan te nemen dat de brand in de garage is aangestoken.

