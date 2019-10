Problemen voor Werkplein Fivelingo nog groter: BioPack betaalt huur niet

Een van de huurders van de bedrijfsruimte van Fivelingo, Biopack Packaging, heeft al maanden de huur niet betaald. Het Werkplein probeert het bedrijf nu via een gerechtelijke procedure uit het pand te krijgen.

De kosten die hiermee gepaard gaan betekenen opnieuw een tegenvaller voor het noodlijdende werkvoorzieningsschap van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Afstand tot de arbeidsmarkt

De locatie waar het om gaat is gevestigd aan de Fivelpoort in Appingedam. Het pand is te groot voor het Werkplein, daarom wordt een deel van het gebouw verhuurd. Biopack, een bedrijf dat biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal maakt, is één van de huurders.

'Het was de bedoeling dat daar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gingen werken', zegt wethouder Meindert Joostens, tevens bestuursvoorzitter van Werkplein Fivelingo. Dat is echter niet goed van de grond gekomen.

Anderhalve ton

Biopack liet eerder al weten dat er 'aanloopproblemen' zijn geweest in de productie. Nu blijkt het bedrijf een maandenlange huurachterstand te hebben. Om hoeveel geld het exact gaat is niet bekend, maar uit de jaarstukken van Werkplein Fivelingo blijkt dat de jaarlijkse huuropbrengst anderhalve ton is.

Het werkvoorzieningsschap is vanwege de tekorten van de afgelopen jaren grotendeels door haar reserves heen. Nieuwe tekorten moeten direct opgevangen worden door de Eemsdelta-gemeenten.



Dit is te bizar voor woorden Janny Volmer - raadslid PvdA

'Het Werkplein heeft nog wel een reserve voor dubieuze debiteuren, maar ik weet op dit moment niet of dat voldoende dekkend is', zegt Joostens. Ook is het onzeker of er vóór volgend jaar een nieuwe huurder kan worden gevonden.

'Te bizar voor woorden'

De PvdA in Delfzijl zegt 'geschrokken' te zijn van de nieuwe problemen bij Werkplein Fivelingo. 'Dit is te bizar voor woorden, zeker omdat we hier als raad niet over zijn geïnformeerd', zegt raadslid Janny Volmer. Ze heeft schriftelijke vragen ingediend.

De directie van het Biopack is meerdere keren gevraagd om een reactie, maar laat tot op heden niets van zich horen.

