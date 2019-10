Gronings rockabillybandje na dertig jaar door Rus ontdekt

Dik dertig jaar geleden speelden ze op zo ongeveer elk podium en op iedere straathoek in Stad en Ommeland: The Kittyhawk Bomber Billies uit Groningen. In hun hoogtijdagen namen ze een democassette op. Een Russisch platenlabel brengt die opnames nu uit op een album.

The Kittyhawk Bomber Billies werd eind jaren 80 opgericht door een viertal studenten van Academie Minerva in Groningen. Ze maakten rockabilly, energieke, snelle rock & roll door jongens met flinke kuiven en een staande bass. Michiel Hoving, tegenwoordig vooral bekend als de maker van de tekenfilmpjes rond Varkentje Rund, speelde gitaar in de band.

Jong, knap en goedkoop

'We waren jong, knap en vooral goedkoop', blikt Hoving terug op The Kittyhawk Bomber Billies.

'We repeteerden na tekenles in Minerva en maakten onze versie van rockabilly. Puristen hoorden wel dat we alles bij elkaar fantaseerden. We speelden heel veel, vooral ook op straat. Ooit verdienden we een keer duizend gulden, maar toen speelden we ook van 12 tot 12.'

In 1991 stonden The Kittyhawk Bomber Billies op de derde editie van Pagepop in Stadskanaal.

Michiel Hoving (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Igor uit Sint Petersburg

Behalve een aantal liedjes op een obscure rockabillyverzamel-cd bracht de band alleen een democassette uit.

'Ik was heel zenuwachtig toen we die opnamen', vertelt de gitarist. 'Het cassettebandje is uiteindelijk terecht gekomen bij ene Igor in Sint Petersburg en die was er zo enthousiast over dat hij er een plaat van wil maken.' Hoving kon aanvankelijk niet geloven dat het serieus was. 'Vooral omdat ik ontzettend slecht speel op die opnames.'

Dikke Lada

Intussen hebben de oud-leden van The Kittyhawk Bomber Billies alle vertrouwen in Igor. 'Hij heeft meerdere platen uitgebracht maar het is allemaal heel kleinschalig', begint Hoving om zich direct te herstellen. 'Igor heeft in Sint Petersburg een enorm grote platenmaatschappij en rijdt daar rond in een hele dikke Lada', lacht de gitarist.

Reünie in Vera

De plaat van The Kittyhawk Bomber Billies moet nog dit jaar verschijnen. Ter gelegenheid ervan wordt er gewerkt aan een reünieconcert in Vera in Groningen. 'Voor het eerst in dertig jaar gaan we weer repeteren. Ruud, de zanger-gitarist, heeft in ieder geval zo'n dertig jaar geen instrument aangeraakt, laat staan gezongen. Dat wordt heel interessant.'

Behalve Michiel Hoving bestond de band uit drummer Sjoerd Wagenaar, gitarist Ruud Akse en bassist Jeroen Klaver.