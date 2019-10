Minister vraagt Onderwijsinspectie om RUG te controleren in onderzoek naar 'paspoortprofessor'

Dat blijkt uit haar beantwoording van door de SP gestelde Kamervragen.

'Paspoortprofessor'

De RUG-hoogleraar in EU Constitutioneel Recht en Burgerschap kwam in opspraak door omstreden activiteiten rondom handel in paspoorten, die werden onthuld in het televisieprogramma Nieuwsuur.

Kochenov adviseerde tegen betaling de regering van Malta, die voor 900.000 euro per persoon EU-paspoorten verkoopt, bleek uit de aflevering.

Kochenov was ook een periode voorzitter van de internationale lobbyorganisatie IMC, die de handel in verblijfsvergunningen en paspoorten bevordert. Met die laatste functie is hij inmiddels gestopt.

De RUG stelde destijds tegenover Nieuwsuur op de hoogte te zijn van Kochenovs activiteiten, maar liet weten geen twijfels te hebben over zijn wetenschappelijke integriteit. Toch stelde de universiteit niet veel later een onderzoek in naar de professor.

Onafhankelijkheid gewaarborgd

De RUG heeft volgens de minister laten weten dat haar eigen onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling wordt uitgevoerd door een externe voorzitter, en dat een extern bureau dit vervolgens beoordeelt.

Van Engelshoven ondersteunt het initiatief van de RUG om zelf onderzoek te doen naar de werkzaamheden van Kechov, maar wil zeker weten dat dit geheel onafhankelijk gebeurt. Daarom heeft de minister de Onderwijsinspectie gevraagd de bevindingen van het onderzoek te beoordelen.

De minister verwacht dat het onderzoek van de RUG zo snel mogelijk wordt afgerond.

Lees ook:

- RUG doet onderzoek naar 'paspoortprofessor'

- 'Paspoortprofessor' RUG in opspraak gekomen