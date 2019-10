Boze boeren richten hun pijlen nu op FrieslandCampina

De boeren zijn boos over de mogelijke plannen van de zuivelorganisaties FrieslandCampina, ZuivelNL en NZO om stallen te voorzien van emissiearme vloeren. Volgens FDF sturen de zuivelorganisaties vrijdag een brief aan de minister met hun plan. Dat meldt RTV Oost.

Desastreus plan

De actiegroep noemt het plan om stallen om te bouwen in een brandbrief 'desastreus': 'In de praktijk betekent dit opnieuw vergunning aanvragen waarmee de huidige latente ruimte per direct wordt verspeeld.'

Wat is een emissiearme vloer?

Volgens ondernemersplatform Volgens ondernemersplatform AgriConnect beperkt een emissiearme vloer de emissie van ammoniak, doordat er minder luchtuitwisseling plaatsvindt tussen stal en mestkelder. Ook blijft er minder urine staan op de stalvloer. Ammoniak zou op die manier met 15 tot 60 procent worden gereduceerd. Afhankelijk van het vloertype zou de investering 150 tot 600 euro per dierplaats zijn.

Hiaten in plan

De boeren eisen in Amersfoort een gesprek met de directie van FrieslandCampina, laat Jeroen van Maanen namens de actiegroep weten.

'Maar er is nog niemand naar buiten gekomen. Punt is dat de zuivelorganisaties via een snelle manier willen komen tot het terugdringen van de uitstoot van stikstof. Probleem is echter dat er grote hiaten in dat plan zitten.'

'Ruimte om te groeien verspeeld'

Probleem voor de boeren is vooral dat ze door het laten aanleggen van zo'n nieuwe stalvloer hun oude vergunning inleveren. In die oude vergunning zit voor veel boeren nog ruimte voor groei, die ze daarmee verliezen.

Volgens Farmers Defence Force gaan de zuivelorganisaties met het voorstel op de stoel van de boer zitten en bepalen zij dat de boer de prijs betaalt voor stikstofreductie.

Van Maanen: 'Ze beschouwen zichzelf als vertegenwoordiger van de boeren, maar dat zijn ze natuurlijk niet.'

Hoe groot het draagvlak voor de oproep is, is niet duidelijk. Volgens de actiegroep is er goed overleg geweest met onder meer LTO.

'Vrij suggestief'

Een woordvoerder van FrieslandCampina laat weten kennis te hebben genomen van het pamflet van Farmers Defence Force. 'Vooralsnog vinden wij het allemaal vrij suggestief wat er door hun wordt beweerd.'

FrieslandCampina wil daarom nog niet inhoudelijk op de klachten van de boeren ingaan. Ook wil het bedrijf de brief die vrijdag naar de minister zou zijn gegaan niet bevestigen. 'We zijn nu in overleg. Wellicht komen we later met een reactie.'

