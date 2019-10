Deze dag: Vlaamse tv-zenders doen hun intrede

'Er is niks op tv', is een uitspraak die anno 2019 met het enorme aanbod niet meer gedaan kan worden. Vroeger was dit wel anders. We gaan terug naar deze dag in de geschiedenis, 26 oktober 1985. De dag waarop we voor het eerst Vlaamse tv-zenders kregen.

Halverwege de jaren tachtig was het passen en meten om via de kabel tv-signalen richting de huiskamers in het Noorden te stralen. De ruimte was beperkt, er moest een zender verdwijnen voordat een andere toegevoegd kon worden aan het basispakket.

Dat een nieuwe zender, helemaal een buitenlandse, bijzonder was, blijkt uit een artikel in Nieuwsblad van het Noorden van 27 oktober 1985. Breed lachend schudt de Belgische ambassadeur Herpin een dag eerder in de Martinikerk de hand van de Groningse wethouder Zunderdorp op de begeleidende foto.

BRT 1 en BRT 2 worden hiermee officieel toegevoegd aan het zenderaanbod. Het aanbod in die tijd bestaat uit de Nederlandse publieke zenders, de ondertitelde varianten van Nederland 1 en 2 en de nieuwe Vlaamse zenders. Voor de Duitse zenders moet extra betaald worden.

Aanbieder van het tv-signaal is in 1985 de Noordelijke Signalen Onderneming waar Assen, Leeuwarden en Groningen aandeelhouders van zijn. Onder andere Sappemeer en Delfzijl willen ook in de onderneming stappen. Dit zou een kwartje korting betekenen voor de abonnees. Als alle Groningse gemeenten meedoen, daalt het tarief zelfs met een halve gulden.

Bij het doorzetten van BRT 1 en BRT 2 leven er eind jaren tachtig ook plannen om de Britse BBC op de kabel te krijgen. De extra kosten voor de abonnees: 1 gulden en een kwartje.

Nog net in de jaren negentig is het zover: een Britse zender op onze tv. Deze mijlpaal wordt rond de kerst van 1989 bereikt, een half jaar nadat de PTT de kabelexploitatie overnam.

Het gaat dan echter alleen om BBC 1. Voor BBC 2 is simpelweg geen ruimte meer. Het duurt uiteindelijk tot maart 1990 voordat ook deze zender te zien is. Meteen start een flirt met nieuwe zenders, zoals CNN, RTL+ en Discovery Channel. Lucratief was het voor de PTT allerminst, want CNN betaalde destijds helemaal niks. Discovery krijgt zelfs geld toe voor een plekje op de Nederlandse tv.

Het is de start van een toenemend aantal zenders, al blijft de beschikbare ruimte lange tijd een probleem. Aanbieder Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe (EGD) moet zelfs noodgedwongen BRT 2 tijdelijk inwisselen voor nieuwkomer RTL5.

'Maar', zo belooft de EGD, 'voor de voorjaarsklassiekers wielrennen in België' is de Vlaamse zender weer terug in de lucht. Een vorm van handjeklap waar nu, in tijden van Netflix, on demand-tv en het opnemen van programma's, geen voorstelling meer van te maken is.