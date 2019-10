Nog steeds relatief veel vakbondsleden in Groningen

'De organisatiegraad in Noord-Nederland is echt opvallend hoog, vergeleken met de rest van Nederland', zegt CBS-woordvoerder Frank Notten. Een verklaring hiervoor is lastig te geven.

Verschillen

Notten: 'We hebben vorig jaar wel gekeken naar de invloed van leeftijdsverschillen tussen provincies. Daaruit is juist gebleken dat dit niet zoveel invloed had op de verschillende organisatiegraden.'

'Ook verschillen in gemiddelde onderwijsniveaus, aandeel van mensen met een migratieachtergrond of verschillen in gemiddelde arbeidsduur per week tussen provincies verklaarden de verschillen in organisatiegraad niet of zeer beperkt. We weten het niet precies', zegt Notten.

De 'hoge' organisatiegraad in het Noorden

In Groningen is ruim 26 procent van de werknemers in loondienst lid van een bond. Alleen in Friesland is dat percentage hoger, namelijk ruim 28 procent. Drenthe volgt als derde met bijna 25 procent. In de andere provincies ligt dat percentage onder de twintig, op Zeeland na.

De landelijke verschillen in beeld (bron: CBS)



Vergelijking cijfers

Op deze percentages valt wel wat af te dingen. Dat komt omdat ze niet gebaseerd zijn op cijfers van de bonden.

CBS-woordvoerder Notten: 'Deze percentages zijn afkomstig uit een andere bron, namelijk de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die we samen met TNO hebben uitgevoerd. Dat is een enquête die digitaal of op papier kan worden ingevuld. 42.000 werknemers in loondienst hebben dat gedaan. Zzp'ers en gepensioneerden, die ook lid zijn van een bond, zijn niet meegerekend.'

Hoewel de cijfers van de bonden dus niet één op één vergelijkbaar zijn met de uitkomsten van de NEA, komt het beeld van de relatief 'hoge' organisatiegraad in het Noorden overeen met het resultaat van eerdere onderzoeken.



We doen ertoe. Zonder bonden geen cao's of steun bij arbeidsconflicten Wieke Berend - Vakbond FNV

Waarom geen lid?

De redenen om geen lid te worden van een vakbond zijn divers, stellen de onderzoekers vast. Uit de gegeven antwoorden springt gebrek aan interesse er bovenuit. Andere redenen zijn het (veronderstelde) gebrek aan invloed van de bonden en de contributie, die te hoog wordt gevonden.

'Nog steeds melden zich iedere maand nieuwe leden aan, maar het probleem is dat iedere maand meer mensen zich afmelden', zegt Wieke Berends. Zij is regio-coördinator van de FNV in Noord-Nederland.

FNV onder het miljoen

De FNV is de grootste vakcentrale in ons land. Het ledenaantal is voor het eerst onder het miljoen gedaald. Critici zeggen dat de bonden hun langste tijd hebben gehad, maar daar wil Berends niets van weten:

'De vakbond doet er nog steeds toe. We hebben veel mooie dingen bereikt, ook vóór, en samen met de jongeren. Alleen krijgen we dat niet of nauwelijks voor het voetlicht'.

Hadden de bonden niet eerder moeten inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt? Berends: 'Ja, maar het is nog niet te laat. We doen ertoe. Zonder bonden geen cao's of steun bij arbeidsconflicten.'