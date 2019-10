De cv-ketel die er bijna is en heel veel belooft

De beloften die Wubaro doet zijn stevig. Over ongeveer een jaar staat in het Noorden een fabriek waar de nieuwe gasloze cv-ketels worden gemaakt. Honderd mensen zullen er binnen afzienbare tijd aan het werk zijn. Zit het een beetje mee, dan kan dat aantal oplopen naar vijfhonderd man die jaarlijks zo'n 250.000 ketels fabriceren.

Vrijdagmiddag werd in de vakschool Leerbouwen in Groningen de 'revolutionaire' cv-ketel gepresenteerd. Deze kan volgens de bedenkers en makers met gemak water tot zo'n tachtig graden verwarmen. De ketel doet dat met elektriciteit en is daarmee volgens de plannenmakers een serieus alternatief voor de bestaande gasgestookte cv-ketel.

Radiatoren kunnen blijven

Daarmee is de ketel een goede kandidaat om bestaande woningen te verduurzamen, zegt directeur Eric Janssen van Wubaro. 'Leidingen en radiatoren kunnen gewoon blijven zitten', aldus Janssen. Met een standaard warmtepomp gaat dat niet omdat die werkt met lage temperaturen, tot zo'n veertig graden, en dus alleen geschikt is voor vloerverwarming.

De nieuwe ketel is in feite een aangepaste lucht-water-warmtepomp. Door een speciale compressortechniek kan de pomp water tot hoge temperaturen verwarmen. Op die techniek hebben de bedenkers een patent verkregen.

Erg sterk verhaal

Deskundigen en mensen uit de installatiebranche zijn zeer sceptisch over de plannen van Wubaro. Op de website installatie.nl kon de aankondiging van de plannen voor 'de ketel van de toekomst' rekenen op een stortvloed van kritische reacties.

Die variëren van 'een perpetuum mobile' tot 'fake, een nep-systeem', 'onmogelijk' en 'erg sterk verhaal'. De redactie van de site zag zich genoodzaakt het artikel van een commentaar te voorzien en schreef: 'Dit artikel roept zeer veel (kritische) reacties op. Naar aanleiding hiervan laat het bedrijf weten: 'Wij gaan voor meer feitelijke informatie zorgen en komen er op terug.''

Veel mensen denken dat het een broodje-aap-verhaal is Eric Janssen - Directeur Wubaro

Twijfels zijn er vooral over de opbrengst van de pompen en het energieverbruik. Directeur Eric Janssen kent de bezwaren. 'Veel mensen geloven het op voorhand niet.'

Sceptisch

'Grote bedrijven zoals ketelfabrikant Remeha vinden het een broodjeaapverhaal', vertelt Janssen. 'We nodigen ze dan uit en al blijven ze sceptisch, ze kunnen met eigen ogen zien dat de pompen werken. Het is prima dat mensen sceptisch zijn, het houdt ons scherp.'

Janssen zelf gelooft inmiddels heilig in de werking van de pompen. Hij was zelf ook 'onwijs sceptisch', maar heeft inmiddels zijn baan als ict-manager bij Heineken ervoor opgegeven om directeur van Wubaro te kunnen worden. 'Maar het heeft maanden geduurd voor ik open stond voor het idee van de pompen.'

Heerlijk warm binnen

Testen van de Wubaru-pomp zijn gedaan bij de energieproeftuin Entrance op ZernikePark in Groningen. Ook draait een aantal pompen al in de praktijk, zoals op het dak van de vakleerschool Leerbouwen, waar twaalf stuks zoemend bijeen staan. 'Ze draaien op halve kracht en het is heerlijk warm binnen', zegt Wubbo van der Roest, de man achter de nieuwe pomptechniek.

Achter het Wubaro-initiatief zitten behalve Janssen en Van der Roest ook nog de Groningse ondernemer Victor Gout. Van der Roest zegt jaren met het idee voor de warmtepomp te hebben rondgelopen.

Allerzwaarste burn-out

Dat het er niet van kwam zijn plannen verder te brengen kwam doordat hij door 'de allerzwaarste burn-out die je je maar voor kunt stellen' aan lager wal geraakte en zelfs een tijdje dakloos was.

'Ik verstop dat verhaal niet, omdat het iedereen kan overkomen', zegt Van der Roest over die tijd. 'Maar ik ben in mezelf blijven geloven en heb de kansen gepakt die ik kreeg.'

Certificering

Nu nog worden de ketels grotendeels in China gefabriceerd. Afbouw van het halffabrikaat en de aanpassing van de besturing en de software gebeurt in Groningen en bij VDH in Roden. Binnenkort hoopt Wubaro de certificering door het instituut Dekra rond te hebben. Die is nodig om de ketels op de markt te kunnen brengen.

Ook de financiering door de Rabobank en de zes aandeelhouders is volgens directeur Janssen 'zo goed als rond'.