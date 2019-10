Docu over 25 jaar Groninger Museum: 'Zonder Haks was het er niet geweest'

'Het algemene gevoel was aanvankelijk erg negatief', zegt Blom over de begintijd van het museum. 'Het was een ingewikkeld proces, want veel mensen waren tegen de komst. Ondanks het succes van nu, was de start een behoorlijk tranendal.'

Frans Haks

In de docu over het museum focust Blom voor een belangrijk deel op z'n eerste directeur Frank Haks.

'Haks was zijn tijd ver vooruit', zegt de regisseur. 'De manier waarop het beroemde Museum of Modern Arts in New York is opgezet, komt ook helemaal van hem. Al weten ze dat in New York natuurlijk niet. Maar de manier waarop alle verschillende culturen samenkwamen, daar was Haks de eerste mee.'

Ondergang

Een wat trieste constatering in de documentaire is dat het museum waarschijnlijk de ondergang van Haks - overleden in 2006 - is geworden, in de meest letterlijke zin. 'Het gebouw was aan de ene kant zijn doorbraak', zegt Frenk van der Linden in de docu, 'maar aan de andere kant was het zijn ondergang.'

'Het is behoorlijk heftig allemaal', beaamt Blom. 'Maar ik denk eigenlijk niet dat het museum er zonder Haks zou zijn geweest. Ik kan me trouwens best voorstellen dat er Groningers zijn die er nog nooit zijn geweest, maar aan andere kant: het ligt op zo'n prominente plek dat je er eigenlijk niet omheen kunt.'

10 november

De docu is zondagavond 10 november om 20:00 uur te zien op RTV Noord.

