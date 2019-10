Twee doden gevonden in bioscoop in Stad; slachtoffers uit het pand gehaald (update)

In bioscoop Pathé aan het Gedempte Zuiderdiep in Stad zijn zaterdagochtend twee doden gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. De identiteit van de doden is nog niet bekend.

Een deel van het Gedempte Zuiderdiep is afgezet voor onderzoek. Er werd ook onderzoek gedaan in de parkeergarage bij de bioscoop en in de Ruiterstraat, maar die werden rond 12:45 uur weer vrijgegeven.

Halverwege de middag zijn hekken met zwarte doeken rond de bioscoop geplaatst, zodat er weer autoverkeer langs de bioscoop kan.

In het loop van de avond heeft de politie de lichamen van de slachtoffers uit het pand gehaald en overgebracht naar het mortuarium.

Team Grootschalige Opsporing

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgezet, waarin agenten van verschillende disciplines met elkaar samenwerken.

'We zoeken zowel binnen als buiten het pand naar sporen', zegt politiewoordvoerder Nathalie Schubart. Er zijn onder meer agenten met kogelwerende vesten aanwezig. Ook werden agenten met getrokken wapens gezien.

Politiewoordvoerder Nathalie Schubart in gesprek met verslaggever Ronald Niemeijer:





'Woah, wat gebeurt hier? Het is heftig', zegt Angelique Westerhof, die zaterdagochtend met de fiets naar het Zuiderdiep reed om aan het werk te gaan. 'Ik zag ambulances en politie, het was afgezet. In eerste instantie denk je aan een ongeluk. Als je dan hoort wat er gebeurd is, heb je wel vragen.'





Getuigenoproep

De politie kwam af op een melding, die rond twintig over negen binnenkwam. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden.



'Alles wat van belang kan zijn voor ons onderzoek kan helpen', zegt Schubart over die oproep.

Ook de Forensische Opsporing is in het pand om onderzoek te doen. Waar de doden precies gevonden zijn, wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen. Het complex telt negen zalen en in totaal 1671 stoelen, waarvan 545 stoelen in de grootste zaal.

Geen identiteit vrijgegeven

De politie kan de identiteit van de slachtoffers nog niet vrijgeven. De familie van beide slachtoffers moet eerst op de hoogte gebracht worden. De politie heeft nog niet alle familieleden kunnen opsporen.

Geen films

De filmvoorstellingen in de bioscoop die voor het hele weekend in de agenda stonden, zijn afgelast. Bezoekers die al een kaartje gekocht hebben, krijgen volgens Pathé hun geld terug.

Verslaggever Martijn Klungel vertelt wat de stand van zaken rond 11:00 uur was:



Dit bericht is aangevuld met de informatie dat de politie uitgaat van een misdaad en dat alle voorstellingen die gepland stonden op zaterdag niet doorgaan.



Ook is aangevuld dat de parkeergarage weer open is.



